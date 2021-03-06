هشام رفعت: حملة مستمرة لتحرير شوارع المدينة من الاشغالات والتوسعة للطرق بكفر شكر

كتب: السيد يوسف

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة بحملة تطوير شوارع المدينة وإزالة كافة المعوقات والاشغالات التى تعوق حركة المرور الأمن المواطنين داخل مدينة كفرشكر ، جاء ذلك بناءاً على تعليمات محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان وتنفيذا لخطة الدولة المستهدفة بضرورة تنمية ورفعة كفاءة الطرق العامة بالمدن ومداخلها.

ومن جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس المركز أن شوارع المدينة تكتظ من الضيق الملحوظ وزيادة دائمة فى حركة السير المروري داخل شوارع المدينة، حيث عمل الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر بعمل خطة موسعة استهدفت توسعة كافة الطرق الرئيسية والفرعية منها للمدينة، وهذا لتحقيق كافة سبل الراحة والأمان والاستقرار في السير الأمن أمام المواطنين.

وأكد رئيس المدينة لجريدة “التايم المصرية” أن الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر شرع بالفعل فى تنفيذ خطة التطوير والتوسعة للطرق العامة بالمدينة منذ عده اسابيع ماضية بدأت من امتداد شارع جمال عبد الناصر أمام الإدارة التعليمية ثم شارع طراد النيل وغيرها من الطرق العامة بالمدينة، موضحاً أن كافة الأعمال بدأت بإزالة الاشغالات والمقامة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى استغلال أصحاب المنازل والمحلات التجارية اماكن عده تتبع أملاك الدولة على جانبي الطريق العام دون حق أو استناد قانوني، حيث تم إزالتهم كافة وعمل حواجز خرسانية (تلتوار) بالمسافة القانونية مستهدفين توسعة الطرق العامة بذلك.

وعلى صعيد آخر أوضح رئيس المدينة اللواء هشام رفعت” بأن الجهاز التنفيذي لمدينة كفر شكر قام صباح أمس بإزالة كمية كبري من الهيش والغاب لمدخل قرية ميت الدريج وكفرشكر القديم بالطريق السريع بنها المنصورة والواقعة على جانبي الطريق والذى كان يحجب الرؤية ويتسبب فى وقوع حوادث وإصابات وأضرار المواطنين.