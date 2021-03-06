غياب بالجملة فى وحدتي الصحة بباسوس وأبو الغيط القناطر الخيرية

كتب: السيد يوسف

رصد الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة اللواء محمد سالم رئيس المركز والمدينة ونائبة هشام سليمان حالة من الغياب بالجملة لعدد كبير من الأطباء في وحدتي الصحة القروية بباسوس وأبو الغيط ، جاء من خلال الحملة التى شنها الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة القناطر الخيرية على الوحدات الصحية القروية لمتابعة سير العمل وهذا للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية المواطنين على الوجه الامثل، وتم ارسال مذكرة لمدير الإدارة الصحية القروية بالقناطر الخيرية ومدير عام مديرية الصحة بالقليوبية.



من جانبه قال هشام سليمان نائب رئيس المدينة بالمرور والمتابعة على الوحدات الصحية القروية بقريتي باسوس وأبو الغيط تبين تغيب عدد كبير من الأطباء والمراقبين الصحيين والإداريين، وتم اتخاذ اللازم وكافة الإجراءات القانونية حرصا على صحة وسلامة المواطنين والوقوف على مدي حسن سير العمل والخدمة الطبية.

وأوضح “سليمان” بالمرور على وحده للوقوف على مدى حسن سير العمل وانضباطه حيث تغيب عن العمل بدون إذن عددأجمالي 42 منهم عدد 29 طبيب و عدد 13 ممرض وإداري وفني ورائد ريفي

وأشار نائب رئيس المدينة إلى تغيب 12طبيب و 3 مراقب صحى و 6 ممرضه و 3 كاتب ورائد ريفى بالوحدة الصحية القروية باسوس بإجمالى عدد 24 ، بالإضافة إلى تغيب عدد من الوحدة الصحية القروية أبو الغيط 17 طبيب مختلف التخصصات و عدد 1 فني معمل .

وأكد “سليمان” تنفيذا لتوجيهات وتعليمات محافظ القليوبية اللواء « عبدالحميد الهجان »و رئيس المدينة اللواء “محمد سالم ” تم إعداد مذكرة لمخاطبه مدير الاداره الصحيه بالقناطر الخيريه و الدكتور مدير مديريه الصحة بالقليوبيه لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم والتنية عليهم بعدم تكرار مثل ذلك مستقبلاً حرصا على صحة وسلامة المواطنين بتقديم خدمات طبية وصحية جيدة .