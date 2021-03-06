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شاهد بالفيديو: إعتداء على صاحب ورشة بجمجمرة ببنها

السيد يوسف

رصدت كاميرات مراقبة واقعة إعتداء مجموعة من الخارجين عن القانون على مواطن صاحب ورشة لإصلاح السيارات بقرية جمجمرة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث أظهرت الكاميرات وحشية المعتدين والذي وصفهم القانون ب (البلطجية) فى مثل هذا الشأن من الجرائم المرتكبة بحق المواطنين. 

حيث وردت معلومات مؤكده هروب المعتدين فور حدوث الواقعة ، وتم نقل المصاب في حاله خطرة إلى مستشفى بنها الجامعي، وجاري البحث عن الجناه من قبل مباحث مركز شرطة بنها . 

 

 

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