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استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من البلطجية والخارجين علي القانون بحى شرق شبرا الخيمة 

استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من البلطجية والخارجين علي القانون بحى شرق شبرا الخيمة 

استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من مجموعة من البلطجية والخارجين علي القانون بحى شرق شبرا الخيمة التابعه لمديرية أمن القليوبية حيث يقوم البلطجية بترويع الامنين بالسلاح وإطلاق النار بصوره عشوائية مما يصيب المواطنين بالرعب  الشديد والقلق فى ظل دولة القانون

وننشر لسيادتكم أسماء البلطجية ويدعى كريم محمود الليثي وصلاح الليثي
حيث يقوم البلطجية باشعار السلاح وتهديد المواطنين الابرياء مما اصاب الأهالي بحالة من الذعر  بمنطقة شارع ترعة الشابوري ويطلقون النيران علي الاهالي بشكل عشوائي يومياً وواصابة طالبان احداهم كلية تجارة والثاني كلية تربية وثالث طالب ثانوي بالعناية المركزة بنائن عن رواية الاهالي بالمنطقة
وجاري البحث عنهم من قبل مباحث قسم تاني شبرا الخيمة

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