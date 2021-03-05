كاميرا التايم المصرية داخل أروقة مستشفى كفر شكر المركزي

السيد يوسف

رصدت عدسة كاميرا التايم المصرية حملة التطعيمات لاصحاب الأمراض المزمنة والاطقم الطبية بمستشفى كفر شكر المركزي.

حيث صرح الدكتور أحمد سيف مدير عام مستشفي كفر شكر المركزي بأن الحمله مستمرة وسط إجراءات إحترازية مشددة وذلك لاستقبال حالات المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الكاملة ليهم ، بالإضافة إلى إستقبال أصحاب الأمراض المزمنة والاطقم الطبية لتطعيمهم بلقاح ضد كوفيد 19، مؤكدا“سيف” على جاهزية المستشفى فى إستقبال الطوارئ والعيادات الخارجية.