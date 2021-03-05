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سيدة فلسطينية تقتل زوجها بمساعدة صديقها المصري، بعد 20 يوما من حضورهما إلى مصر التفاصيل مثيرة 

 سيدة فلسطينية تقتل زوجها بمساعدة صديقها المصري، بعد 20 يوما من حضورهما إلى مصر التفاصيل مثيرة 

أقدمت سيدة فلسطينية على جريمة  قتل زوجها بمساعدة صديقها المصري، بعد 20 يوما من حضورهما إلى مصر وإقامتهما في الحوامدية بالجيزة.

وبحسب تحريات المباحث فإن الزوجة تعرفت على صديقها المصري من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وطلب منها الحضور إلى مصر، فحضرت مع زوجها، وأقاما بالقرب من منزله في شقة مستأجرة، وتطورت العلاقة بين الشاب والزوجة الفلسطينية، حتى قررا التخلص من الزوج.

وأفاد الأمن العام أن الزوجة وصديقها المصري استدرجا الزوج إلى مكان خال من المارة، وقام الصديق الشاب بضربه بخشبة على رأسه، فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وألقي القبض على المواطن المصري والمواطنة الفلسطينية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تخلصا من المجني عليه وألقوا جثته في مصرف للمياه زراعي.

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