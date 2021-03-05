الامن العام يكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية أن الحادث المروع الذي وقع بطريق الكريمات، مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل تريلا محملة بـ”طفلة”.

وأكدت المصادر أن الحادث وقع قبل بوابة الكريمات في اتجاه بني سويف، بحوالي 5 كيلو بمدينة أطفيح، موضحًا أن الحادث نتج عنه مصرع 20 شخصًا، وجرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح، وجثتي إلى مستشفى بني سويف، وباقي الجثث إلى مستشفى العياط المركزى.

وبينت المعاينة أنه حال سير سيارة نقل تريلا بالطريق، إنفجر أحد إطاراتها، وانقلبت ما تسبب في إصطدامها بالسيارة الميكروباص، ووقوع ضحايا ومصابين.

كان لقى 20 شخصًا مصرعهم، فيما أصيبت 3 آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.

على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.

المعاينة الأولية والفحص المبدئي كشفت عن تصادم سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، وجار نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى أقرب مستشفيات، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى