أيمن شعراوي: ضبط ختم مجازر مزور و أسماك منتهية الصلاحية بالقليوبية

كتب: السيد يوسف

شنت الأجهزة التنفيذية والرقابية ومديرية الكبير البيطري بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لمتابعة السوق المحلي وأماكن تخزين وبيع اللحوم، مما أسفرت الحملة عن ضبط ختم لحوم منسوب لأحد مجازر مدينه بنها، وكذلك ضبط كمية كبيرة من الاسماك منتهية الصلاحية وغير قابلة للتداول والاستهلاك الادمي.

جاء ذلك تنفيذا للقيادة السياسية وتعليمات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق المحلية بمحافظات مصر.

ومن جانبه صرحت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية فى تصريح صحفى لها اليوم لجريدة” التايم المصرية” بأن المديرية حرصت على صحة وسلامة المواطنين من جراء تفشي اللحوم والدواجن والأسماك الغير صالحة للاستهلاك البشري ومواجهه الفساد الصحي بالسوق المحلي للمحافظة، واضافت ” العسيلي ” بأن إدارات المديرية المعنية قامت بشن حملة موسعة على السوق المحلي لمدينة بنها والقري التابعة لها ،واشارت إلى التعاون من قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين بمحافظة القليوبية.

قال الدكتور أيمن الشعراوي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية أسفرت الحملة على ضبط عدد واحد ختم لحوم مزور منسوب لأحد مجازر مدينة بنها بأحد محلات الجزارة بقرية مقياس التابعة لمركز ومدينة بنها ، بالإضافة إلي ضبط حوالي نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم ضبط أسماك منتهية الصلاحية في أحد منافذ بيع الأسماك بمدينة بنها .

أكد الدكتور ” شعراوي ” على انه تم تحرير المحاضر اللازمة القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات وعرضها على النيابة العامة للتحقيق ، وأشار إلى جاءت الحمله برئاسة العميد محمد محروس والدكتور محمد إسماعيل شوق مدير إدارة المجازر والدكتور أيمن الشعراوي رئيس قسم التفتيش على اللحوم ، بإشراف الدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية ، وتنفيذا لتعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .