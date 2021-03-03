هيئة الدواء تدرج 14 عقارا جديدا ضمن جداول المخدرات تعرف عليهم

هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول (الجواهر المخدرة) بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى:

Congestal syr

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr

Codilar syr

Penta flu syr

Penta cold syr

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.