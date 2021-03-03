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هيئة الدواء تدرج 14 عقارا جديدا ضمن جداول المخدرات تعرف عليهم

هيئة الدواء تدرج 14 عقارا جديدا ضمن جداول المخدرات تعرف عليهم

هيئة الدواء المصرية عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول (الجواهر المخدرة) بداية من أول مارس علي أن يتم صرفها بموجب روشتة من طبيب.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى:

Congestal syr
Tusskan syr
Tussivan.n syr
Tussilar syr
Codilar syr
Penta flu syr
Penta cold syr
Pulmo care syr
Codiphan syr
Codiphan.b syr
Rhinutuss syr
Cold stop syr
Roncotech syr
Opticough syr

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.

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