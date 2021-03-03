عاجل تعرف علي أسعار الذهب في محلات الصاغة أليوم
سجلت أسعار الذهب فى السوق المحلية مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بتعافى المعدن
بارتفاع المعدن الأصغر بعد الانخفاض الكبير فى الأيام الماضية وإليكم آخر الأسعار
حيث سجلت أسعار الذهب اليوم: الأربعاء
وبلغ سعر عيار 18 : 655.75 جنيه.
وسجل جرام عيار 21 : 765 جنيها.
وبلغ سعر عيار 24 : 874.25 جنيه.
وسجل الجنيه الذهب: 6120 جنيها.
أسعار الذهب عالميًا:
تحولت أسعار الذهب للارتفاع لأول مرة في 6 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية.
وتعافت أسعار المعدن الأصفر من أدنى مستوى في 8 أشهر، مع تخلي عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها في عام.
وفي حين أن الذهب يعتبر درعًا ضد التضخم، فقد هددت عوائد السندات الأمريكية التي ارتفعت في الأسبوع الماضي هذا الوضع، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
ويظل التركيز أيضًا على التطورات الخاصة بمشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.6 بالمائة، ما يعادل 10.60 دولار إلى 1733.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1704.60 دولار في وقت سابق من التعاملات.