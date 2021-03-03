الهجان يأمر بالتحقيق في واقعة الاعتداء على فريق عمل برنامج على مسؤوليتى بالقليوبية

الهجان يأمر بالتحقيق في واقعة الاعتداء على فريق عمل برنامج على مسؤوليتى بالقليوبية

كشف اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن واقعة الاعتداء على فريق عمل برنامج «على مسؤوليتي» فردية وسيتم التحقيق فيها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بلغت المسؤول عن التعليم بالمحافظة، وسيتم فتح تحقيق شامل»، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخطئ.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب الاعتداء على مراسل برنامج «على مسئوليتي»، أمام مدرسة في القليوبية خلال ممارسة المراسل وزميله المصور لمهام عملهما في تغطية الامتحانات والتعرف على مشاكل الطلاب.

وقال موسى «المسئولين في المدرسة معاجبهمش حد يصور عندهم»، مردفًا « دي امتحانات مش أمن قومي، والزملاء كانا ذاهبين من أجل سماع أبنائنا الطلاب في القليوبية كما نسمعهم كل الطلاب».