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وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

 

توفيت مساء اليوم الثلاثاء  هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وقد تدهورت حالة هالة أنور قبل أيام، أثناء تواجدها بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

وطالبت رضوى الشربيني جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة منذ أيام.”

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أمي بين أيد ربنا دلوقتي والأطباء عملوا اللي عليهم لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة،  والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.

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