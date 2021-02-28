كيهان” الإيرانية: الهجوم على السفينة الإسرائيلية انتقام للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية

وقالت الصحيفة إن “الهجوم على السفينة الإسرائيلية يثبت أن زمن اضرب واهرب قد ولى”. ويأتي هذا التصريح متزامنا مع تحقيقات بهذا الشأن يجريها وفد أمني إسرائيلي وصل أمس السبت إلى دبي. وفيما لم تعترف أي جهة بمسؤوليتها عن هذا الحادث تشير تل أبيب بأصابع الاتهام إلى طهران. وفي هذ الصدد قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن “تقييمه المبدئي أن إيران” تقف وراء الهجوم على السفينة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة “Dryad Global” للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم الخميس. وقالت “Dryad Global” التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن “السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية. المصدر: “رويترز” + RT