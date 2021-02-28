زيارة مدير إدارة طوخ التعليمية الي مدرسة كفر الرجالات الإعدادية لتفقد آخر التطورات بالمدرسة
كتب أحمد عصمت
قامت الأستاذة هاله حسام الدين مدير إدارة طوخ التعليمية بجولة مفاجئة الي مدرسة كفر الرجالات الإعدادية للتأكد على مدى جاهزية المدرسة لأستقبال الطلاب لأداء امتحانات نصف العام والتأكيد أيضا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية
واثنت سيادتها على نظافة وجمال المدرسة والجهد المبذول التي قامت بها ” الأستاذة ” وفاء محمود ابوزيد ” مديرة مدرسة كفر الرجالات الإعدادية ” بعد توليها إدارة المدرسة وتنفيذها لخطة الدولة لتزيين وتجميل المدارس
وبالفعل قامت ” مديرة المدرسة ” برفع كفاءة للمدرسة وعمل دهانات ورسومات حضارية وشعارات وطنية مع اعلام مصر على جدران المدرسة من الداخل والخارج وزراعة اشجار زينه داخل وخارج المدرسة
كما قامت بتطوير فناء المدرسة بالكامل من دهانات وفرش مكاتب المدرسة على اعلى مستوى
وأشادت مدير إدارة طوخ التعليمية بما قامت به الأستاذة وفاء محمود مديرة المدرسة من تطوير المدرسة في وقت قصير بعد توليها إدارة المدرسة
كما قامت أيضا الأستاذة وفاء محمود مديرة المدرسة وبالتعاون مع الاستاذ ايمن حسين حسانين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوي علي رفع جميع المخالفات الموجودة امام المدرسة
وهي ناتج تطهير الترعه الموجودة أمام المدرسة ومنع إلقاءها مره اخرى للحفاظ على صحة طلاب المدرسة وتم تجميل هذا المكان وزراعة أشجار زينه وإعادة فتح بوابة المدرسة المغلقة بسبب ناتج تطهير الترعه مره اخرى وأصبح المكان يليق بالماره حيث يتواجد موقع المدرسة في مدخل القرية .