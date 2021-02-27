استغاثة الي السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.. (فيديو)

كتب: محمد مدين

بعث أهالي منطقة القناطر الخيريه التابعة لمحافظة القليوبية بهذه الشكوى الذين يستغيثون فيها من لواء الشرطه السابق فتحي رجب الذي يتعامل معاهم بطريقة غير آدمية ويطلق علي بعضهم البلطجة والسب والشتم بألفاظ بذيئة ويفرض عليهم السيطرة بسطوته ومعارفه .

وأوضح مصطفي حداد الناشط الحقوقي بالمنطقة أنه يأمل في التدخل من رئيس الجمهورية الأب الحنون لإنهاء هذه المهزله وإنقاذ آلاف المواطنين الذين يسعون علي لقمة العيش من سطو هذا الرجل وبلطجته عليهم

وطالب بالاستفادة منها حتي ولو بالإيجار فهو يتعامل مع الجميع كما أنه مازال في الخدمة ويطلق عليهم السباب والشتائم والأدهي من ذلك أنه إذا تشاجر مع أحد كرس كل وقته وماله للانتقام من هذا الشخص وربما اتهمه بالكذب انه اعتدى عليه وذج به للسجن .

مؤكدا علي ثقته في رئيس دولته وحكومته أنه لا أحد فوق القانون وأنه في القريب العاجل سيجد الحل من الرئيس والحكومة الذين لاينامون ويسعون ليلا نهارا من اجل النهوض بالمواطن والدولة.

وطالب بسرعة التدخل من المسئولين للبحث في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لانها هذه المهزله .

وطالب ناصر فارس بسرعة التدخل من المسئولين وانهاء هذه المهزله وإنقاذ العديد من بطش هذا الراجل الظالم الذي يسطو عليهم بجبروته ولا يجد من يقف أمامه ولا يرده .

معلنا ثقته الكامله في عدل رئيس دولته وحكومته القوية فنحن في دولة القانون ولسنا في دولة الظلم والجبروت .

ووجه هذه الكلمات احمد حنفي حسن الي الاب الحاني الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيادة رئيس مجلس الوزراء

” ارحمونا بالله عليكم من بطش هذا الرجل انظروا الينا بالله عليكم وارحمونا “