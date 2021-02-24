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رئيس مدينة شبين القناطر يستجيب لشكوي أهالي كفر شبين

رئيس مدينة شبين القناطر يستجيب لشكوي أهالي كفر شبين

أمل مصطفي

استغاثه أهالي كفر شبين بمركز شبين القناطر بالقليوبية ، بوجود بلاعه بدون غطاء بطريق كفر شبين تحديدا بمنطقه السروجي.

وعلى الفور قام اللواء خالد العرفي رئيس مركز مدينه شبين القناطر بالانتقال إلى قرية كفر شبين، لمعاينة الطريق المقترح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان  ، محافظ القليوبية ، بشأن التواصل المستمر مع المواطنين لحل مشاكلهم وايجاد الحلول الجذرية والبديلة لها.

من جهته، توجه أهالي كفر شبين بالشكر لرئيس المدينة على سرعة الاستجابة لشكواهم ورفع الضرر الواقع .

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