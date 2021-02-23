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يستغيث اسلام فرج عبدالرازق شاب يحمل شهادة 5٪ بالسيد محافظ القليوبية مش لاقي لقمة عيش وعاوز وظيفة
يستغيث اسلام فرج عبدالرازق شاب يحمل شهادة 5٪ بالسيد محافظ القليوبية مش لاقي لقمة عيش وعاوز وظيفة
كتب أحمد عصمت
يستغيث اسلام فرج عبدالرازق من قرية كفر الرجالات طوخ قليوبية بالسيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية انا شاب ابلغ من العمر 22 عام وكنت شغال في مصنع مواسير وحصل لي حادث أثناء العمل تسببت خلالها في بتر صوباع باليد اليمني ومعي شهادة تأهيل بنسبة الإعاقة
وتقدمت الي الشؤون الاجتماعية باكياد دجوي حتي اتمكن من صرف معاش من تاريخ صدور شهادة التأهل حتي ياويني وحتى الآن لن اتقاضي اي شيء وهذا حقي اللي الدولة كفلت به لذوي الاحتياجات الخاصة أو من يحمل شهادة ال 5٪
وكل ما احتاجة هو عمل باي جة حكومية حتي اتمكن أن أعيش حياة كريمة مثل أي مواطن
ملحوظه انا أصيبت اثناء العمل وصاحب العمل رفض اعطائي حقي ويوجد بيني وبينه قضيه في المحكمة وعشان انا فقير ومليش حد حقي ضائع حتي في المحاكم
ارجوك سيادة المحافظ نصير الغلابة الوقوف بجانبي
انا محتاج اي عمل في أي جهة حكومية حتي اتمكن من أن أعيش حياة كريمة زي ما قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة مثل الآخرين
مقدمه لسيادتكم اسلام فرج عبدالرازق
من قرية كفر الرجالات طوخ قليوبية
ومرفق صورة شهادة ال 5٪
حفظ الله مصر وشعبها ورئيسنا الأب لكل المصريين .