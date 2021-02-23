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أهالي قرية كفر سندنهور بنها : نستغيث بالرئيس “السيسي”.
أهالي قرية كفر سندنهور بنها : نستغيث بالرئيس “السيسي”.
السيد يوسف
وجهت أهالى قرية كفر سندنهور مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية استغاثة للرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية ، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تزامناً مع تفعيل مبادرة “حياة كريمة” والذي اطلاقها “السيسي ” للنهوض بقري مصر والتى استهدفت تطوير وتنمية قري محافظات مصر من حيث رفع كفاءة الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والطاقة الكهربائية وإعادة رونق الريف المصري، حيث أكدت بعض مواطني القرية فى مضمون شكواهم من عدم اكتمال منظومة الصرف الصحي بالقرية والذي لم تتخطي نسبة 30٪ .
قال المواطن “شريف عبدالفضيل” من أبناء القرية، توقفت الأعمال بمشروع الصرف الصحي بالقرية قرابة النصف عام تقريبا دون أسباب معلنه توضح ذلك التوقف ،مؤكدا أن نسبة الأعمال لم تتخطي 30 ٪ من أعمال الشبكه الداخلية للقرية ، موضحاً أنه تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100٪ بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها والملاصقة لقريتنا كفرسندنهور، مشيراً إلى أن بداية الأعمال فى القريتين فى وقت واحد.
وقال المواطن “على حسن” من أبناء القرية، بدأت شركة غاز مصر فى تشوين المعدات والخامات وذلك لتنفيذ مشروع توصيل الغاز للقرية، إلا وأننا فوجئنا بعدم تنفيذ الأعمال والاكتفاء بتشوين المعدات فقط، مشيراً إلى تهالك خطوط الصرف الداخلية العشوائية للقرية، وأكد على أن إنشاء مشروع الغاز توقف عملية البدء فيه بسبب عدم اكتمال الخطوط الداخلية للصرف الصحي.
وقال المواطن “صلاح فتحي ” من أبناء القرية، شوارع القرية غرقت فى مياة الصرف الصحي بسبب تهالك خطوط الصرف الداخلية العشوائية وبدأت في تسريب مياه الصرف الصحي فى شوارع القرية.
وطالبت أهالي القرية كفر سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها الرئيس ” عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ادخال القرية ضمن مبادرة حياة كريمة لانقاذ الأهالي من تفشي الأمراض بسبب الصرف الصحي العشوائي ، كما طالبت محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان بضرورة التدخل لإعادة تشغيل الأعمال فى إستكمال المشروع الصرف الصحي والغاز الطبيعي أيضا، وتزليل العقبات أمام المشروع حرصاً منكم على المواطنين.