محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال بهذه المدينة

استمرارا لاعمال التطوير بمدينة بنها …..محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال رصف ميدان “كاميليا” وشارع فريد ندا بمدينة بنها

فى اطار المتابعة المستمرة والدائمة يوميا لمشروعات تطوير المحافظة ،قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء امس الاحد ، يرافقه المهندس/على عبد الستار رئيس مدينة بنها بجولة لمتابعه أعمال رصف الطبقة السطحية لميدان كاميليا بمنطقة المنشية وكذلك اعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها وياتى ذلك فى اطار إعادة تنظيم المدينة بصورة حضارية تليق بأبنائها

وأكد المحافظ، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا – محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفه تقدر بمبلغ 9 مليون جنيه ، ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين بالاضافة الى ان شارع فريد ندا والذى يعد المدخل الرئيسي للعاصمة حيث تبلغ تكلفه تطويره 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة – وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه

وصرح الهجان، أن التطوير يشمل اقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالاضافة الى اعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور اسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، ، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعه المنطقه وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة .

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمه طبقا للموعد المحدد