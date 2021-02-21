“سويسرا” يفوز بدوري نجوم شباب جروب في الجول
ونواب شبرا الخيمة يتوجون الفريق الفائز وافضل لاعب وحارس مرمي
القليوبية _ دعاء درويش
حقق الفريق ” سويسرا ” فوزا ساحقا علي فريق ” النمسا “في نهائي دوري نجوم شباب جروب في الجول ، بركلات جزاء ترجيحية عقب تعادل الفريقين بالمباراه المقام بنادي المؤسسة العمالية 1 / 1 .
وقام أعضاء مجلس النواب بشبرا الخيمة وهم الحاج مجاهد نصار والاستاذ اشرف امين عضوا مجلس النواب و الدكتور سيد حجازى عضو مجلس الشوري ، بتتويج الفريق الفائز والحاصل علي المركز الاول بكأس الدوري والميداليات وكذلك اختيار افضل لاعب وافضل حارس مرمي وذلك بحضور اللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والحاج محمد صدقي مدير مكتب الحاج مجاهد نصار ، و علا محمد ابو العينين مدير مركز اعلام شبرا الخيمة و الدكتور وائل حامد مساعد وزير السياحة بنموذج محاكاه الدولة المصرية ، والمهندس هاني حامد مدير الإدارة الفنية بالهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الجمهورية ولفيف والقيادات التنفيذية والسياسية والشبابية والرياضية.
كما كان للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوي وكيل الرياضة بالمديرية حضور مشرف ، اسعد المشاهدين وأسعد مؤسسي الجروب الرياضي في الجول وهم الكباتن أحمد ماكو وحمودي وعمرو ضاحي .
والجدير بالذكر أن الكابتن سامح سعيد يعد المدير الفني لفريق سوريا ، والكابتن وائل السوري المدير الفني لفريق بلجيكا ، والكابتن كرم عبدالله كابتن فريق مصر.