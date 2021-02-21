حياة كريمة بالقليوبية تعرض الرؤية العامة لتطوير الريف المصري
امل مصطفي
قام منسقي مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية ممثلا في الاستاذ فادي محمد سالم منسق عام للمؤسسة و أميرة فتحي و هند جلال بالقاء القمص سوريال يونان وكيل مطرانية شبين القناطر وتوابعها وعدد من الاباء الكهنة مسؤولي الكنائس الفرعية بقطاع شبين القناطر
وأوضح فادي سالم، الرؤية العامة لمشروع القومي لتطوير الريف المصري ، وسبل التنسيق والتعاون بين مؤسسة حياة كريمة والكنائس الموجودة في نطاق مركز شبين القناطر المدرج في المرحلة الحالية من المشروع كما عرض فريق مؤسسة حياة كريمة سبل التعاون المشترك وأهمية الكنيسة في الحوار المجتمعي ورصد الاحتياجات كشركاء أساسيين في الوطن.
وأشار الاباء الكهنة الي انه تم إستعداد جميع الكنائس الكامل للتعاون مع المؤسسة وأثنوا علي المشروع القومي لتطوير الريف المصري وحرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة لأهل الريف المصري ، كما أبدوا إعجابهم الشديد بفريق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية وطريقة عرضهم لمحاور المشروع.