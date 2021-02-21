الصبروط و الفرماوي يشهدان نهائي دوري نجوم شباب في الجول بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة
القليوبية _ دعاء درويش
شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و الدكتور وليد الفرماوي وكيل الرياضة بالمديرية ، يرافقهما الدكتور احمد حسان مدير عام بوزارة الشباب ،
أجواء دوري مباراه فرق نجوم شباب جروب ” في الجول ” ، بقيادة مؤسسي شباب الجروب وهم أحمد ماكو و حمودي و عمرو ضاحي .
وحضر نهائي الدوري بين فريقين ( النمسا ، سويسرا ) ، الحاج مجاهد نصار و الاستاذ أشرف أمين عضوا مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة والدكتور سيد حجازي عضو مجلس الشوري بمحافظة القليوبية ، و اللواء مجدي عنان رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة ، والحاج محمد صدقي مدير مكتب الحاج مجاهد نصار ، ولفيف من القيادات السياسية والشبابية والرياضية من أبناء شبرا الخيمة.