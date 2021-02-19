الإعلامية مها حسني لؤلؤ وقع في فخ العنف ضد المرأة و دمر معاني الحب الحقيقه للبنات

الإعلامية مها حسني لؤلؤ وقع في فخ العنف ضد المرأة و دمر معاني الحب الحقيقه للبنات

زمان كنا بنقول ان مسلسلات و افلام الحب رفعت سقف التوقعات عند البنات ان الرجل يضحي و يحب و يعمل المستحيل في سبيل حبيبته بس ده كان دايما في سياق رومانسي لطيف عشان يطلع دايما بفكره ان المحب اسمي صفه ممكن يتحلي بها الانسان و المحب يدفع المحبوب الي الامام و يشجعه و ده اللي عمله مجدي مع المطربة في البداية و لحد هنا كان فيه تناغم ظريف و تعاطف مع القصه لحد ما يتحول الحب الى اذية الذات و انتقام و شر و تحول النجاح و الحب الى كراهيه و انتقام في تحويل شخصيه مجدي الي قاتل ومن حنيه إلى قسوة و عنف

اولاً: بقتلها هي شخصيا بالاتفاق معاها و دي جديده

حتى على طب التشريح انهم يبلعوها

ثانياً: الي هجام انه يقتحم بيت الاب و يضع أدلة الاتهام

ثالثاً: أنه يقتل بدم بارد عشان يحميها

ده مش حب خالص ده استغلال للحب

الأجانب بيسموه love abuse

وهي ان اللي قدامك يبقى عارف انك بتحبه فيفضل يستغلك و يبتز مشاعرك عشان مصلحته و حروبه بكل انانية.. البنات الي علقت علي صفحاتها انا عايزه حب زي مجدي ده مش حب يا بنتي .. ده ابتزاز للحب و حب غير سوي. ومرض نفسي خطير اسمه الاستمتاع بأذية الذات في سبيل المحب

A disease to please اسمه العلمي

نصيحه اعلاميه لان ده دوري الان بصفه المهنه كمذيعة في تلفزيون رسمي تعمل على ملفات تنمية الدولة و كنقد أدبي لان ده دراستي بكلية الاداب قسم لغه انجليزية.

مجدي يتحول من محب لقاتل ومجرم

لؤلؤ وقع في فخ لعنف ضد المرأة

من المعروف ان المادة 11 من الدستور المصري والتي تنص على أن (تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف)

وهنا تأتي القضية الاخيره اللي هكتب فيها عن في هذا المسلسل .. هو ضرب المرأة والعنف ضدها حتى لو كانت شخصية وضيعة انتهازية زي شخصية داليا و نهال الي مثلتها هيدي كرم و نجلاء بدر

احنا اتفرض علينا العنف في الحوار من اول ما قبلنا بمشهد المطربة اللي بتضرب الزوجه بالحذاء علي راسها في مكان عام .. مشاهد الاقلام الواحد تلو الآخر على وجه الممثلات لؤلؤ و داليا و نهال طوال المسلسل.. وكأن هي دي الحلول الوحيدة امام اي موقف او مشكلة وهو (الضرب).

ده احنا شغالين يا عالم علي القانون ده بقالنا سنين في مجلس الشعب و مشكور مجلس النواب أخيرا طلع لنا قانون ضد العنف .

والمجلس القومي للمرأة مفيش وراه غير الملف ده و أصدر مشروع القانون المرفق في اللينك عشان نقفلها و نقضي عليه.

تيجي انت تطلع لي المحب رجل الأعمال الناجح بيلطش قلم ورا قلم طيب ما يطلق ما يسيبهم او يرفدهم يا سيدي أي حبكه دراميه ثانية..

كل ده عشان تمط وتعمل مسلسل أربعين حلقة لا يتحمل دراميا اكتر من ١٥ حلقة .

طارق يضرب لؤلؤ لمجرد شكه فيها

(الاستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة)

تربية ملاجئ

جمله انا (تربيه الملاجئ ) مع كل شر من مروه و شرشحه و غل و انتقام خلت الناس تفضل تشتم فيهم طوال المسلسل و ضيعت شغل سنين مننا في (يوم اليتيم )و تعاطف الناس مع الايتام و التبرع لهم و كفالتهم لو انتم مش فاهمين ان ده دور القوه الناعمه و تاثير الدراما علي المجتمع يبقي نتعلم مش عيب

الايتام الي متربين في ملاجئ ناس عايزه رحمه و ربنا وصانا عليهم فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ (٩)

ارجو من القائمين على الكتابة استشاره علم نفس و سلوك و اجتماع قبل الكتابه

زي ما كان بيعمل كتابنا الكبار زمان

الله يرحم وحيد حامد و اسامه انور عكاشه و غيرهم

في حاجه اسمها دراسة نفسية للشخصيه والتأثير المجتمعي للدراما

و ماده علميه و مصحح و مترجم و مستشار لغوي

مينفعش عشان تعمل مسلسل وتخرج منه بفلوس تشوه المجتمع و انت بتقفل الباب وراك.

ده احنا كـ بلد الآن بنقول باعلي صوت:

-جودة حياة

-صناعه امل

-قضاء علي عشوائيات

– حياة كريمة وبناء إنسان

-كفايه هد فينا و ارجوكم اشتغلوا معانا مش علينا