وزير التربية والتعليم يكشف ضوابط امتحانات النقل

كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فى تصريحات صحفية ان نوعية اسئلة امتحانات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الاعدادي ، عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد ،وهناك 4 بدائل لكل سؤال موزعة علي المواد الاساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتي نهاية الفصل الدراسي الاول ،لافتاالي ان الامتحان سيكون امتحان مجمع ومتعدد التخصصات ، ومدة الزمنية له عبارة عن ساعتين للاجابة عليه .

واكد د.شوقي ، انه لا داعي للقلق من قبل الطلاب واولياء الامور ..مشيرا الي ان الامتحان بسيط وسهل

واكد الوزير ان ضوابط النجاح كماهو معتاد كل عام ٥٠% للتيرم الاول ،و٥٠% للامتحانات الشهرية من مارس لمايو .

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ ،وبالنسبة للصفين الاول والثاني الثانوي ، ستكون في ٢٧ فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وإبريل ومايو