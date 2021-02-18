“هنطهرها من ناس عايزة تدمرها” حملة تطلقها الإعلامية والكاتبة هبه درويش

كتبت: دعاء سنبل

اطلقت الإعلامية والكاتبة هبه درويش حملة ضد كل مايقدم من محتوى سيئ ومحرض على إفساد الزوق العام، مثل مايقدم من محتوى على قنوات مايطلق عليها البعض قنوات تحت السلم. وكل من تمتلك مال تدفع ونعمل برنامج وتستضيف ضيوف دون المستوى، ومايقدم من فيديوهات على نطبيق التيك توك واليوتيوب وجميع مواقع التواصل الإجتماعي من سفه والفاظ وتصرفات غير لائقة.

ودعت كل اصدقائها الأعلاميبن والصحفيين للمشاركة معاها في الحملة وإطلقت على الحملة عنوان “”هنطهرها من ناس عايزة تدمرها” لأن كل ماسبق ذكره خطر على ابنائنا والاجيال الصاعدة التى ستتاثر من هؤلاء الذين خرجوا عن التقاليد و المبادئ والأخلاق التى يتمنى كلا منا أن تصل لأبنائه، لكن مع الأسف هؤلاء يصدرون لهم ثقافة ومحتوى يدمرهم ويدمر كل قيم المجتمع.