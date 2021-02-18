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مصرى يفوز بجائزة دولية فى الاعلام والتسويق

مصرى يفوز بجائزة دولية فى الاعلام والتسويق

كتبت إلهام فايد

فاز الدكتور مصطفى الشربينى رئيس تحرير جريدة اخبار التنمية المستدامة بجائزة قلادة الامير محمد بن فهد العالمية في التسويق والاعلام لعام ٢٠٢١ في مجال المبادرات والفرق التطوعية عن جريدة اخبار التنمية المستدامة.
جدير بالذكر ان هذه الجائزة تمنح برعاية جامعة الدولة العربية من خلال لجان تحكيم تضم مكتب الامم المتحدة للمتطوعين وصندوق الامم

المتحدة للسكان ( مكتب الدول العربية )
صرح بذلك اللواء سيف الاسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى واضاف ان أمانة الشباب بمحافظة القليوبية سوف تنظم احتفالية كبرى لتكريم الدكتور مصطفى الشربينى نائب رئيس حزب مصر بلدى من منطلق تحفيز شباب المحافظة على محاولة اكتشاف ما لديهم من مواهب وهوايات واستغلالها الاستغلال السليم .

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