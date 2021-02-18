محطة الصرف الصحى المخطط إقامتها بجوار مدرسة بلتان الرسميه لغات تثير الذعر بين أولياء الامور
كتب / خليفة محمود
حالة من الا ستياء والغضب الشديد تسود بين أولياء أمور طلاب مدرسة بلتان الرسمية لغات بمجمع بلتان بعد علمهم أن هناك قطعة أرض ملاصقة لسور المدرسة تم تخصيصها لعمل محطة رفع الصرف الصحى لقرية بلتان بالاضافة الى مدرسة الشهيد محمود عماد داغش الثانوية ببلتان وذلك من الجهة الغربية مباشرة مما قد يؤدى إلى إيذاء الطلاب مما دفع مجلس أمناء المدرسة الى مناقشة الامر فى الاجتماع الذى عقد بتاريخ الخميس بتاريخ 3/12/2020
وأكد محمد بكرى مدير المدرسة وهو من أهل القرية على أن هذه المحطة سوف تكون كارثة على المدرسة لان بها أطفال لن يتحملوا الروائح أو حتى الاصوات الصاخبة التى تصدر من مثل هذه الاماكن أثناء التشغيل
وأوضح أيمن قطب موظف بالشهر العقارى نائب رئيس مجلس الامناء ومن أهالى القرية أيضا على أنه من الرغم من طول إنتظار الاهالى وهو منهم إنشاء هذه المحطة إلا إنه يرفض المساس بصحة الاطفال بالمدرسة ويطالب السيد المحافظ للتدخل لمنع هذة الكارثة
وقال تامر جبر مهندس وعضو مجلس الامناء من أهالى القرية أن هذه المدرسة هى الواجهة المشرفة للقرية أن كل اللجان الانتخابية أو زيارات المسئولين دائما ما تتوجه إليه ولكن على الرغم من ذلك لا تحظى بإهتمامهم واخيرا يلصقون بها محطة الصرف الصحى
ومن جانبه وجه السيد على محمد صيدلى نداء الى السيد وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية بحث هذه المشكلة لتوفير قطعة أرض بديلة للحفاظ على مسقبل أولادنا