شعراوي يعين المحمدي للخصوص والعرفي لشبين القناطر
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأربعاء، قرارًا بنقل اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، مشرفا على وظيفة رئيس مدينة الخصوص.
كما شمل قرار المحافظ رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢١، بنقل خالد حامد سيد احمد رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية لشغل منصب رئيس مدينة ومركز شبين القناطر خلفا له.
وتضمن قرار الوزير الصادر، الأربعاء، الإطاحة باللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، ونقله إلى ديوان عام محافظة القاهرة.
وأكد مصدر موثوق فيه ، إن الإطاحة برئيس مدينة الخصوص ونقل رئيس شبين القناطر إلى وظيفة أقل، يأتي بالتنسيق بين الوزير والمحافظ، حيث طلب الأخير من الوزير نقلهما لتقصيرهما في العمل خلال الفترة السابقة، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بخلاف حدوث عدة تجاوزات، وضعف العمل في ملفات منها وقف التعديات والتصالح في مخالفات البناء والنظافة والإشغالات.