شاهد وأستمع خيانة زوجة وأجبار اطفالها على شرب الخمر مع الإعلامي أحمد رجب

كتبت: دعاء سنبل

كشف الإعلامي أحمد رجب عن قضية خيانة بشعة وصادمة بكل تفاصيلها، قضية خارجة عن المألوف وفاقت كل التوقعات، قضية تقشعر لها الأبدان.

هل تغريد السيد ستكون إشارة فتح الستار عن قضايا أخرى مسكوت عنها، ومخفي عنها الأضواء، هل تغريد هي أيقونة الخيانة وقصتها ستفتح ورائها ما لم نتوقع سماعه مثل ما سوف تسمعونه اليوم.

بداية الواقعة كانت بـ إتصال هاتفي من رجل لـ صقر الإعلام يتحدث له عن خيانة زوجته مع شاب اثناء سفره لدولة عربية. ويستغيث به ويقول أن الزوجة والعشيق يتنالون الخمر والبرشام والبودرة ويجبرون الأطفال على الشراب معهم، ويعذبون الأطفال كي لا يتحدثون عما يروا من خيانة وقذارة من الأم والعشيق صديق اخو الخائنة. والذي يصغرها بستة سنوات.

وبالطبع لم يتخيل الزوج لوهلة أن زوجته تخونه واكتشف ذلك عن طريق فاعل خير ارسل له رسائل لمكالمات بين زوجته وعشيقها ستستمتعون إيها بداخل الحلقة وسوف تسمعوا تفاصيل الخيانة من الطفل يوسف الابن الأكبر تشيب لها الولدان، جميع التفاصيل في الجزء الاول من حلقة مهمة خاصة اليوم مع صقر الإعلام المصري أحمد رجب ومفاجأة في نهاية الحلقة تحول سيناريو القضية إلى سيناريو شبيه بتغريد ومحمد الهادي.

شاهدوا واستمعوا لابشع التفاصيل من الزوج والأبن

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