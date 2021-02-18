إحلال وتجديد محول كهرباء بعزبة النقطة التابعة للوحدة المحلية باكياد دجوى طوخ
احمد عصمت
في إطار توجيهات الحكومة المصرية
وتعليمات السيد اللواء “عبدالحميد الهجان” محافظ القليوبية بشأن ضرورة رفع كفاءة قطاع الكهرباء وانتظام التيار الكهربائي وبتوجيهات من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس مدينة طوخ قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية باكياد دجوى برئاسة الأستاذ/ “أيمن حسين حسانين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوي” وتحت إشراف مباشر
من المهندس ” احمد اسماعيل قطاع كهرباء القليوبية ”
وبحضور الاستاذ/ “مصطفى حسانين” نائب رئيس مجلس المدينة وفي وجود حراسة نقطة شرطة جزيرة الاحرار
تم إحلال وتجديد محول كهرباء بمنطقة عزبة النقطة التابعة للوحدة المحلية باكياد دجوي بقدرة 300 ك وات
وقال المهندس” احمد اسماعيل ” لدينا تكليفات برفع كفاءة كهرباء القليوبية من محولات وأعمدة الإنارة
ورفع كفاءة الأسلاك الهوائية وهذا للحد من انقطاع الكهرباء ولزيادة قدرة الكهرباء
تذامنا مع خطة الدولة في مبادرة حياة كريمة
لتطوير الريف المصري .