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نائب برلماني يحرر محضرا ضد سيدة وشاب بالقليوبية
نائب برلماني يحرر محضرا ضد سيدة وشاب بالقليوبية
السيد يوسف
قدم النائب البرلماني محمود بدر عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية مذكرة لمركز شرطه شبين القناطر بمحافظة القليوبية د، يتهم فيها اثنين من أبناء دائرة شبين القناطر مسقط رأسه بالسب والقذف والتشهير علي صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تقدم ببلاغ آخر إلى إدارة البحث الجنائي بمباحث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية لإثبات جريمه السب والقذف والتشهير ضده والمدونه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل المشار إليهم بالاتهامات .
كما نددت أهالي الدائرة خطوه تحرير المحضر ضد أحد أبناء الدائرة شبين القناطر قائلين إن هذه الخلافات لن تنحل بهذه الطريقة بتبادل الاتهامات وتحرير المحاضر القضائية، ويجب على النائب محمود بدر الهدوء واللجوء إلى كبار رؤوس العائلات لحل مثل تلك المشكلات حتى لا يخسر علاقاته بأبناء بلده مسقط رأسه .