محافظ القليوبية يستجيب لشكوي المواطنين بقرية كومبتين بطوخ
اسلام عفيفي
استجابة فورية من عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لشكاوى المواطنين بقرية كومبتين التابعة للوحده المحلية القروية اجهور مركز ومدينه طوخ، حيث اشتكي عدد من المواطنين بوجود اعمده اناره متهالكة وطالبوا بتغييرها حرصا على سلامة المواطنين من وقوع إصابات أو أضرار تلحق بهم فى ظل وجود طقس سيئ.
من جانبة أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته الفور إلى الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة طوخ برئاسة أحمد الوزيري رئيس المدينة بضرورة ازاله اسباب الشكوي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبنفس السياق قام “الوزيري” رئيس المدينة بمخاطبة الجهات المعنية والمختصة بقطاع كهرباء الدلتا بالقليوبية لتغير كافة الأعمدة المتهالكة، وقال “رئيس المدينة” قامت صباح اليوم إدارة الكهرباء بمجلس المدينه بالتعاون مع قطاع كهرباء القليوبية بتغير الأعمدة المتهالكة رغم صعوبة الطقس السيئ وظروفه الصعبة.
ووجه المواطنين بالقرية الشكر إلى محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان والعاملين بالوحدة المحلية القروية اجهور مركز ومدينة طوخ و قطاع كهرباء القليوبية على سرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعامة.
.
.