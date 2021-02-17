محافظ القليوبية: استجابة فورية لمواطني البرادعة بالقناطر الخيرية
السيد يوسف
استجاب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لما نشرته “التايم المصرية” مساء أمس عن تفاقم مشكله تسريب مياه الصرف الصحي بشوارع قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية .
أصدر محافظ القليوبية تعليمات فورية لرئاسة الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة اللواء محمد سالم رئيس المدينة بضرورة الوقوف على مشاكل القرية المتفاقمة وأكد على ضرورة ازاله اسباب الشكوي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
قام صباح اليوم الأربعاء الجهاز التنفيذي لمدينة القناطر الخيرية برئاسة اللواء” محمد سالم ” ونائبة “هشام سليمان ” بمواجهة المشكله المشار إليها فى جريدة التايم المصرية، حيث تبين وجود تسريب مياه الصرف الصحي أمام الوحده الصحية بالقرية، وقال هشام سليمان نائب رئيس المدينة أنه تم التعامل مع العطل مساء أمس ليلاً وتم شفط مياه الصرف المنتشرة بجرارات شفط أهلية إلى أن استقر الوضع، مشيراً إلى باقي ما ذكر من تفاقم مشكلات من غرق شوارع معينه بأنها لا صح لها من الأساس وأكد على أن تلك الصور تعود إلى عام مضي فى سيول الأمطار للعام الماضي .
وأوضح اللواء محمد سالم رئيس مجلس المدينة أن الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة القناطر الخيرية فى تصريحه ل “التايم المصرية” يعمل طيلة الليل والنهار فى خدمه المجتمع المدني بتقديم الدعم والعون لكافة المواطنين بالإضافة إلى العمل على كافة الشكاوي التى ترد إلينا سواء من مواطن أو مؤسسة حكومية .
قال حسام مصطفي رئيس الوحده القروية المحلية سندبيس التابع لها قرية البرادعة فى تصريحها ل ” التايم المصرية”، أن ما أثير أمس على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا يمت للواقع باي صله من الحقيقة وكافة الصور التى تشير إلى غرق الشوارع بمياه الصرف هي فى الأصل صور قديمة ترجع إلى العام الماضي.
قال اللواء محمد سالم رئيس المدينه، أن مشكله القرية تكمن فى مشروع تنفيذ الصرف الصحي الذي يقوم على تنفيذه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والذي وصل إلى حد الانتهاء بنسبة 70٪ ، وأكد رئيس المدينة أن أهالي القرية يقومون دوما بتوصل الصرف الصحي بشكل عشوائي على الرشاح الخاص بالقرية ومن كل حين وحين يتم انسداد تلك الوصلات الغير شرعية ويحدث تسريب لمياه الصرف بالشوارع.