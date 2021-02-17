شاهد الهجان يقوم بجولة ليلية بشوارع القليوبية

احترس من المفاجأة

كتبت إلهام فايد

محافظ القليوبية يقوم بجولة محافظ القليوبية يقوم بجولة ليلية بشوارع شرق شبرا الخيمة للاطمئنان على السيولة المرورية بعد سقوط الأمطار ويتابع الأصول غير المستغلة بالحي

في اطار استعدادات محافظة القليوبية لمواجهه الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط امطار بمدن المحافظة استكمل مساء امس الثلاثاء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولته بتفقد بشوارع حي شرق شبرا الخيمة وذلك لمتابعة انتظام الحركة المرورية ورفع حالة الاستعداد وتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الامطار بالشوارع حيث وجه المحافظ بالتواجد علي مدار الساعه بالشوارع والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة سقوط الامطار وشفطها من الشوارع اولا باول ومراجعه صفايات المياه بالانفاق واسفل الكباري وبالمناطق المنخفضة.

وفى اطار استغلال اصول الدولة غير المستغلة فقد قام المحافظ بتفقد مبني اداري مكون من عدد 26 محل بالاضافة الى جراج بالبدروم بمساحة 500م2 بحي شرق شبرا الخيمة علي ترعة الاسماعيليه حيث وجه المحافظ باستغلال هذا المبنى الاستغلال الامثل لتعظيم موارد المحافظة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه ابناء المحافظة

واختتم المحافظ الجولة بتفقد قطعة ارض علي مساحة 6000 متر علي ترعة الاسماعيليه تدرس المحافظة اقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة وذلك فى اطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التى مضي عليها اكثر من 20 عاما حيث سيتم استلام وتخريد تلك

السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يساهم فى تحسين الظروف البيئية ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة خاصة وان مصر اصبحت تنتج الغاز الطبيعى بوفرة حيث كلف المحافظ السيد رئيس الحي بمراجعة ملكية الارض وعمل رفع مساحي لها.

ورافق المحافظ في الجوله اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.