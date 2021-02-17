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حزب مصر بلدى يشارك في مؤتمر حول الحروب اللانمطية
حزب مصر بلدى يشارك في مؤتمر حول الحروب اللانمطية
شارك حزب مصر بلدى بالقليوبية في الندوة التثقيفية التي نظمها مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حول “الحروب اللانمطية ومخططات إسقاط الدول وذلك في إطار الاهتمام برفع الوعي لدى الشباب، وجميع أطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك المخططات، بحضور كريم أحمد أمين شباب حزب مصر بلدى بالمحافظة، وعدد من الأحزاب السياسية الاخرى
أكدت الإعلامية الهام فايد أمينة المرأة حرص حزب مصر بلدى برئاسة اللواء سيف الإسلام عبد البارى والدكتور مصطفى الشربينى نائب رئيس الحزب على دعم المبادرات التى تعمل على سلامة الفكر وصحة الوعي لدى الشباب للتصدي لأي مخططات تستهدف دولتهم، كما أكدت على أهمية تنمية الوعى بطرق مواجهة الحروب غير النمطية باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومي، وتعوق حركة البناء والاستقرار.وان هدف الحروب اللاتماثلية هي السيطرة علي العقول وتشكيك المجتمع في نفسه مما يساعد في هدم الدول من الداخل بيد أبنائها وهي حروب طويلة الأمد ومعقدة ولا مركزية
من جانبه قال المحاسب احمد المتولى أمين عام الحزب بالقليوبية ان امانات الحزب النوعية تشارك في كافة الفعاليات الوطنية بالمحافظة حتى تقدم نموذجا يحتذى للدور المهم للأحزاب السياسية .