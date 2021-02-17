جولة فنية حول ابرز اخبار الفنية في 24 ساعة للتايم المصرية

إعداد / دعاء سنبل

جولة فنية حول ابرز اخبار الفنية في 24 ساعة للتايم المصرية في يوم .. و أبرز الاحداث الفنية، ليوم الثلاثاء 16فبراير. ابرزها أصابة أروى و رضوى الشربينى وعائلتها بـ كورونا.

إصابة الإعلامية رضوى الشربينى وشقيقها ووالدتها بفيروس كورونا

أصيبت الإعلامية رضوى الشربينى بـ كورونا بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس. وبدأت بالفعل فى عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وإزدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هى الأخرى بكورونا. وكذلك شقيقها، مما جعل رضوى تعيش في حالة نفسية سيئة.

أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلن الفنانة أروى عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”.

وغردت أروى قائلة: “للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه .. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين”.

حورية فرغلى؛ بدأت أشم وأتذوق والعملية الثانية يوم الاثنين

قالت الفنانة حورية فرغلى إنها بدأت في الشعور بحاستي الشم والتذوق، وذلك بعدما خضعت للعملية الجراحية الأولى.. وهى عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، مشيرة إلى أنها الآن أصبحت تتذوق القهوة والحلوى وخلافه، بالإضافة إلى أنها بدأت أيضاً في شم الأشياء من حولها .. وعلى سبيل المثال فقد شعرت لأول مرة مرة برائحة القهوة بعد 48 ساعة فقط من العملية الجراحية الأولى.

“ تعجبنى يا ولا وأمك وأبوك وحياتى”.. أبرز أسماء أغانى ألبوم روبى”حتة تانية “

انتهت الفنانة روبى من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حتة تانية” وتعود به إلى عالم الغناء بعد غياب سنوات طويلة، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين .. ويضم الألبوم من 10 أغنيات ومقرر طرحه أغنية أغنية، مع تصوير واحدة على طريقة الفيديو كليب.

أسماء أغانى الألبوم، أبرزهم “حتة تانية” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و”حياتي” من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و”أمك وأبوك”من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام أيمن في الصورة من منزلها بإطلالة جذابة حيث ارتدت سويت شيرت باللون البينك مما جذب انتباه متابعيها

غادة عادل تكشف عن بوستر لـ فيلم أهل الكهف

نشرت الفنانة غادة عادل، صورة من بوستر فيلمها الجديد “أهل الكهف” الذى تقوم حاليًا بتصويره، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتظهر غادة فى البوستر من خلال شخصية ملكة ترتدى تاجًا على رأسها وفستانًا أرزق.

دياب قائد الجناح العسكرى الإرهابى لداعش فى أحداث “السرب” مع أحمد السقا

يقدم النجم دياب، شخصية “العقرب”، وهو قائد الجناح العسكرى الإرهابي لجماعة داعش في منطقة “درنة” الليبية”، وذلك ضمن أحداث فيلم “السرب”. وظهر خلال البرومو بملابس الدواعش، مما جعله ينال تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا والجمهور.

“السرب” من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، بطولة أحمد السقا، منى زكى، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى. وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل يومين من الذكرى السادسة لمذبحة المصريين فى ليبيا والذى يتناول رد الجيش عليها.