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استجابة سريعه من محافظ القليوبيه لما نشره موقع التايم المصريه عن حفرة مجمع مدارس طوخ
استجابة سريعه من محافظ القليوبيه لما نشره موقع التايم المصريه عن حفرة مجمع مدارس طوخ
كتب؛ اسلام عفيفى
قام اليوم مجلس مدينة طوخ بالاشتراك مع هندسة رى طوخ بتغطية الحفره الممتده من مصرف الحصه والموجوده امام مجمع مدارس طوخ مجمع مدارس الشهيد ياسر عصر والتى كانت تهدد حياة الكثيرين من الطلبه والطالبات وكذلك المواطنين.
لذا يشكر موقع وجريدة التايم المصريه السيد اللواء عبدالحميد الهجان وايضا مجلس ومدينة طوخ لما قاموا به من استجابه سريعه لشكوى المواطنين .