عاجلعالم الفن

إيناس عز الدين مطربة آرب ايدول تنضم لوكالة Brand Ripplr العالمية كوجه دعائي

 إيناس عز الدين مطربة آرب ايدول تنضم لوكالة Brand Ripplr العالمية كوجه دعائي

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين

 

المطربة الشابة إيناس عز الدين تعلن إنضمامها رسمياً لوكالة Brand_Ripplr العالمية كإحدي وجوه الدعاية والاعلان التي تمثلهم.

إيناس عز الدين الصوت الطربي الاصيل  الذي لمع في دار الأوبرا المصرية لسنوات ، وتمتعت خلال هذه السنوات بشعبية كبيرة لدى جمهور الموسيقى العربية خاصة في أداء أغنيات أم كلثوم وسعاد محمد وأسمهان ونجاة ووردة الجزائرية وذكرى .. إنها موهبة تستحق ان تكون في مكانة مختلفة حقاً مكانتها يجب أن تكون بجانب نجمات الغناء الكبار مثل آمال ماهر وشيرين عبد الوهاب وأنغام .

إيناس عز الدين

أخر عمل فني قدمته كان أغنية “مالناش نصيب” كلمات سمو الامير عبد الاله بن فهد وألحان محمد غريب و توزيع طارق عبد الجابر و تم تصويرها فيديو كليب في دبي مع المخرج المصري الأوكراني دي بي جاد.

 

 

Post Views: 52

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس يؤكد ان مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان

الرئيس يؤكد ان مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان

منذ 8 ساعات
Photo of حزب مصر بلدى يشارك في مؤتمر حول الحروب اللانمطية

حزب مصر بلدى يشارك في مؤتمر حول الحروب اللانمطية

منذ 9 ساعات
Photo of استجابة سريعه من محافظ القليوبيه لما نشره موقع التايم المصريه عن حفرة مجمع مدارس طوخ

استجابة سريعه من محافظ القليوبيه لما نشره موقع التايم المصريه عن حفرة مجمع مدارس طوخ

منذ 9 ساعات
Photo of شاهد الهجان يقوم بجولة ليلية بشوارع القليوبية احترس من المفاجأة

شاهد الهجان يقوم بجولة ليلية بشوارع القليوبية احترس من المفاجأة

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!