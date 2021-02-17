إيناس عز الدين مطربة آرب ايدول تنضم لوكالة Brand Ripplr العالمية كوجه دعائي

المطربة الشابة إيناس عز الدين تعلن إنضمامها رسمياً لوكالة Brand_Ripplr العالمية كإحدي وجوه الدعاية والاعلان التي تمثلهم.

إيناس عز الدين الصوت الطربي الاصيل الذي لمع في دار الأوبرا المصرية لسنوات ، وتمتعت خلال هذه السنوات بشعبية كبيرة لدى جمهور الموسيقى العربية خاصة في أداء أغنيات أم كلثوم وسعاد محمد وأسمهان ونجاة ووردة الجزائرية وذكرى .. إنها موهبة تستحق ان تكون في مكانة مختلفة حقاً مكانتها يجب أن تكون بجانب نجمات الغناء الكبار مثل آمال ماهر وشيرين عبد الوهاب وأنغام .

أخر عمل فني قدمته كان أغنية “مالناش نصيب” كلمات سمو الامير عبد الاله بن فهد وألحان محمد غريب و توزيع طارق عبد الجابر و تم تصويرها فيديو كليب في دبي مع المخرج المصري الأوكراني دي بي جاد.