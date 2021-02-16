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مواطني قرية البرادعة للرئيس السيسي” الحقنا ياريس”.
مواطني قرية البرادعة للرئيس السيسي” الحقنا ياريس”.
السيد يوسف
تعالت الصرخات والاستغاثات من مواطني قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من جراء طفح مياة الصرف الصحي بشوارع القرية، والذي أودي بحياة العديد من المواطنين واصابهم بأمراض صدرية وجلدية د، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها وكذلك عدم مواصله الحياة بشكل طبيعي وأمن على كبار السن والعجائز والأطفال الصغار والنساء .
ناشدت سكان القرية مطالبه « عبد الفتاح السيسي» رئيس الجمهورية بأن ينظر إليهم ويحقق لهم حياه كريمه كما يقول أسوة بباقي القرية التى طالتها يد التطوير والبناء فى مبادرة حياة كريمة فى قري مصر
قال المواطن “يحي جمال ” أحد مواطني القرية نعيش كل يوم وسط بركة من مياة الصرف الصحي الذي طفح واحدث غرق لشوارع القرية مما أدى إلى شلل تام فى مواصله الحياة اليومية العديد من المواطنين بالقرية .
وقال المواطن “محمد ناجي ” طالبنا المسئولين بأن ينقذوا أهالي القرية من تردي الخدمات العامه وكادت أن تكون معدومه ، ولكن المسؤولين لها رأى آخر وهو ” من انتم حتى ننظر اليكم “.
رصدت عدسة “التايم المصرية” عن قرب معاناه المواطنيين واستيائهم من تردي الأوضاع والخدمات ، وتؤكد جريدة التايم المصرية على ضرورة احتواء الازمه والمشكلات التى تواجه المواطنين بالقرية قبل تفشي المرض بها فى ظل مواجهة الدولة تحديات فيروس كورونا .