محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن بنها وكفر شكر في مجال ( الصرف الصحي والطرق ) لدفع الأعمال بها
كتبت إلهام فايد
أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، جولة تفقدية للمرور على عدد من المشروعات في مجال (الصرف الصحي والمعالجة والطرق ) ،وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات.
استهل المحافظ جولته بتفقد استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة133 مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مدينة بنها وقرى ( ميت العطار – ميت عاصم – الرملة ) وسيتم الانتهاء من أعمال التوسعات 30/5/2021
واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق طابا الذي يبلغ طوله 3500 كم2 باعتماد مالي 30 مليون جنيه.
حيث شدد المحافظ على رفع تراكمات الأتربة بجانبي الطريق مع سرعه الانتهاء من أعمال الرصف كما وجه بزراعة وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق .
كما تفقد أعمال توسعة محطة معالجة صرف صحي كفر مويس من 2000 م3 /يوم إلى 4000 م3/يوم علما بأن المحطة تخدم قرى( كفر مويس -عزب الفاروقية – وعزبه مفتاح – وعزبة أبو كيلي ) وبعض العزب المحيطة، وأيضا سوف تخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة زكي بتكلفة 32 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 80% ويتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتشغيل 30/6/2021.
واستكمل الهجان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي ببرقطا بطاقة 7500م3/يوم كمرحلة أولى علما بأن المحطة تخدم قرى (الشقر -كفر كردي -برقطا) بتكلفة 100 مليون جنيه، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال
بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.
واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصرف بعزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 33 مليون جنيه، ووجه المحافظ لإزالة جميع المعوقات مع الالتزام بالتوقيتات الزمنيه ودخولها الخدمة بأقرب وقت.