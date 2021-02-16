شاب يحذر المواطنين بكفر شكر ” اجعلوها خضراء بدلاً من القمامه
السيد يوسف
رصدت عدسة التايم المصرية مساء اليوم قيام شاب ويدعي ” خالد الجابري ” مقيم مدينة كفرشكر ، بتحويل منطقة تجميع قمامه إلى منطقة خضراء بمدينه كفر شكر محافظة القليوبية بمحيط مسجد آل عطالله والذي يعد شارع عام رئيسي المدينه ويحوي عدد من المشاريع التجارية متناهية الصغر بمختلف الأنشطة، حيث رسمت البهجة والسعادة على أوجه المواطنين والمارة بتلك المنطقة .
قال الشاب “خالد الجابري ” راودتني كثيراً فكرة تجميل المنطقة بشكل يتناسب مع البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة كونها مدينه تستحق أن تكون فى صدارة المحافظة لأنها مدينه الأحرار والذي ولد فيها شخصيات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية كبيرة ومنها الزعيم الراحل خالد محي الدين أحد الضباط الأحرار ورئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشعب عن ما يزيد عن عشرون عام، و الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار الاسبق ومدير البنك الدولي حاليا، وغيرهم من الشخصيات العامه .
وأوضح الجابري ” قمت بإزالة تركمات القمامه من مكان التجميع الذي أصبح منطقة تجميع دائمه لمده 4 سنوات مضت ، مضيفاً تم شراء عدد كبير من الأشجار التى وضعتها بدلا من القمامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة .
ووجه خالد الجابري ” نداء الى المواطنين بضرورة العمل على تجميل المنطقة المقيمين فيها والحفاظ عليها وزرع الأشجار الخضراء بكل مكان حتى نعيش في مكان صحي وأمن ومحاربة تركمات القمامه بالتشجير الاخضر .
كنا حذر الشاب خالد الجابري المواطنين من إيذاء الأشجار التى وضعت بهدف تجميل المنطقة التى قام بها بالجهود الذاتية وذلك بالقاء القمامه فى نهر الطريق وايضا على جانبي الطريق مرة أخرى ، مؤكداً على أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من يخالف قانون البيئة .