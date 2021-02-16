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اهالى مدينة طوخ تستغيث بمحافظ القليوبيه من حفرة الموت
اهالى مدينة طوخ تستغيث بمحافظ القليوبيه من حفرة الموت
كتب؛ اسلام عفيفى
اهالى مدينة طوخ تستغيث بالسيد محافظ الفليوبيه من وجود بئر يهدد حياة الاطفال والمواطنيين للموت المحقق .
ففى السابق قام السيد المحافظ عبدالحميد الهجان بأفتتاح مجمع مدارس طوخ والذى سمى الان بأسم الشهيد البطل ياسر عصر
وقد تجملت الطرق المؤديه الى المجمع بحضور السيد المحافظ ولم يرى الكارثه الكبرى اللى تهدد حياة ابنائنا للخطر فبعد عدة امتار قليله يوجد هذا البئر الممتد من مصرف الحصه .
فكيف نقوم بأفتتاح مجمع مدارس ولا نقوم بتأمين حياة ابناءنا الطلبه والطالبات
هل يا سيادة المحافظ نقوم بوضع حياة ابناءنا امام الموت المحقق ام ماذا
والجدير بالذكر ان الاهالى قد ناشدت كثيرا السيد اللواء احمد الوزيرى بالتحرك لمنع كارثه تفتك بحياة ابنائهم ولم يحرك احدا ساكنا فألى متى سيظل الاهالى تناشد لذا تناشد الاهالى سيادتكم بعد ان تقطعت بهم السبل .
فهل من مجيب
اهالى مدينة طوخ قليوبيه .