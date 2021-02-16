الهجان يتابع الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

الهجان يتابع الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان ” محافظ القليوبية انه تم رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتى قد يصاحبها إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً .

وشددا المحافظ علي رفع درجة إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر موضحا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ .

وصرح الهجان انه تم رفع درجة الإستعداد والتأهب منذ الان وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول

كما أشار المحافظ الي للمواطنين بضرورة الإلتزام بمنازلهم والخروج إلا للضرورة وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التالية :-

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

• تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

• فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

• فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .