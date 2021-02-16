الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية بطوخ

الهجان يتابع الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن بنها وكفر شكر في مجال ( الصرف الصحي والطرق ) لدفع الأعمال بها