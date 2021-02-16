الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية بطوخ
كتب؛ اسلام عفيفى
في إطار توجيهات معالي اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية وبتعليمات من السيد الاستاذ/ رئيس مركز ومدينة طوخ قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ والوحدات المحلية التابعة بالتنسيق مع الجهات
المعنية والاستعداد لتلافى اى اثار قد تنتج عن سؤء الأحوال الجوية ومع بداية سقوط أمطار خفيفة على مدينة طوخ تمركزت سيارات سحب المياة أمام الانفاق بمدينة طوخ تحت إشراف مباشر من الاستاذ/ سمير عمر نائب رئيس المدينة وفى نفق زكى تم التنسيق بين الوحدة المحلية بنامول والوحدة المحلية بترسا والتنسيق الكامل مع مدينة قها وشركة المياة والصرف الصحي وتم الاستعداد باطقم الطوارئ وشدد السيد رئيس مركز ومدينة طوخ على الجاهزية المسبقة للحد من حدوث أزمة .