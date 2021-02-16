أسرة التايم المصرية تهنئ المهندس ايهاب مهدي لحصوله علي الترقية من الدرجة الاولي
كتبت أسماء أسامة
تتقدم اسرة التايم المصرية برئاسة اسامة درويش وطارق درويش رئيس التحرير بأجمل التهاني القلبية الي المهندس ايهاب مهدي نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمناسبة حصوله علي الترقية من الدرجة الاولي (أ) بالقرار رقم 21 لسنة ٢٠٢١
والجدير بالذكر ان مهدي كان يشغل رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية واثناء قيادته للوحدة المحلية كانت القرية نموذج قيم للقرية المصرية من
التطوير والنظافة وتجميل القرية وله انجازات عديدة وهو من انشط القيادات التنفيذية وتم تكريمه مؤخرا من سيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة لتفنيه في العمل والقيام بواجبه
الوظيفي علي اجمل وجهه حيث يقوم بجولات ميدانية مع زملائه بمتابعة العمل ليل نهار وكل هذا بدعم معالي الوزير اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذي لا يدخر وقت في خدمة ابناء المحافظة ويشهد له الجميع انه من افضل المحافظيين جهدا وانجازا للمشروعات القومية
ويتمني درويش كل التوفيق والتقدم والازدهار الي الجندي المجهول في العمل التنفيذي بمحافظة القليوبية .