عاجل ننشر التسليح الخارق للقوات البحرية المصرية

يأتي على رأس القطع المميزة التي انضمت للقوات البحرية المصرية، السفينة الحربية طراز “ميسترال” والتي تعد من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم، وتحتوي على مركز عمليات متكامل ولها القدرة على تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات والأفراد المقاتلين بمعداتهم، مع وجود سطح طيران مجهز لاستقبال الطائرات ليلًا ونهارًا.

وتتمثل قدرات حاملة الطائرات “ميسترال” في أنها قادرة على تحميل من 450 إلى 700 فرد بمعداتهم طبقًا لمدة الإبحار، وقادرة على تحميل وسائط الإبرار طراز LCM، وطراز (L- CAT) للإنزال السريع، وتوجد بالسطح السفلي المائي لنقل الأفراد والمدرعات والدبابات.

أما الفرقاطة “تحيا مصر” فيبلغ طولها 142 مترًا، ووزنها 6000 طن، وتعد قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات، وفيها مهبط للمروحيات وصواريخ أرض– جو وأخرى مضادة للسفن، إضافة إلى 19 طوربيدا وأربعة رشاشات، والفرقاطة ” مشروع مشترك بين فرنسا وإيطاليا، وهي من الجيل الجديد من الفرقاطات وترمز ” فريم ” إلى عبارة “الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام.

وأهم ما يميز هذه الفرقاطة أنها تتمتع باستقلالية كبيرة في قطع المسافات، مما يجعلها من الفرقاطات التي تصل إلي ما يسمي “عسكرية المياه الزرقاء”، وفي الوقت نفسه قدرتها الفائقة علي حمل صواريخ ذات فعالية عالية جدًا، مثل صواريخ “إستر” للدفاع الجوي، وصواريخ “إيكزوسيت” الفرنسية ذات المدى الكبير، وهي صواريخ شهيرة استعملت في تدمير سفينة حربية بريطانية من طرف الأرجنتين في حرب “المالوين”، إلى جانب “طوربيدات” لحرب الغواصات

ى جانب الفرقاطة “سجم الفاتح”، والتي تعد من الوحدات الشبحية الجديدة التي تمثل إضافة نوعية كبيرة لقواتنا البحرية، ودعما لقدرتها علي حماية الأمن القومي المصري ويبلغ طولها 103 أمتار، وقادرة علي الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، بسرعة تصل إلي 25 عقدة، وهي واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها.

بالإضافة إلى الفرقاطة “الفاتح” طراز ” جويند” والتي تم بناؤها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المُصنعة بمدينة “لوريان” الفرنسية نشر المركبات بدون طيار، وطائرات بدون طيار تحت الماء.

ويمكنها تتبع 500 هدف في وقت واحد، وتعمل أيضًا كرادار تحكم نيراني، لتوجيه الصواريخ المضادة للطائرات وتمتلك الفرقاطة منظومة كهروبصرية وحرارية وذلك من أجل البحث والتتبع والتوجيه النيراني للأسلحة، وتتضمن أيضًا منظومة حرب إلكترونية متكاملة، والذى يقوم بمهمة الاستخبار الإلكتروني ضد موجات الرادار المُعادية، ويعمل على تحديد موقعها واتجاهها وخطورته، وهي مدعمة بنظام تسليح ضخم يُمكنها من تنفيذ المهام المطلوبة منها بكفاءة عالية