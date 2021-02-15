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قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمدرسة شبرا الخيمه الصناعيه العسكريه الجديده

قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمدرسة شبرا الخيمه الصناعيه العسكريه الجديده

كتب؛ اسلام عفيفى

قام اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير
السيد اللواء ايمن عبد الفتاح نائب السيد اللواء قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
بزيارة لمدرسة شبرا الخيمة الصناعية العسكرية الجديدة لتفقد المدرسة العسكرية والاطلاع على كافة الجهود المبذولة داخل المدرسة
..وقد رافق سيادته حال الزيارة السيدة الفاضلة أ / سماح ابراهيم وكيل المديرية
ونخبة من التعليم الفنى بالقليوبية وكذا السبد مديرعام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ..وقد تفقد سيادته مكتب قائد المدرسة وضباط الصف والفصل التعليمى والافنية والاسوار وجندارى العلم واطمأن سيادته ان التأسيس العسكرى يسير وفق ماهو مخطط له ..كما شاهد سيادته ايضا عرض تقديمى عن المدرسة قبل التأسيس العسكرى وبعده وكيف تتحول سلوكيات الطلاب فى اتجاه الانضباط حيث سيتم التوسع فى تلك التجربة لتخريج اجيال قادرة على تحمل المسئولية وتتحلى بصفات الشجاعة والجسارة ولديهم انتماء لوطنهم الغالى مصر …ومن الجدير بالذكر انه تم تأسيس عدد 8 مدارس عسكرية العام الماضى وسوف يتم التوسع فى التأسيس خلال العام المقبل لعدد 5 مدارس جديدة … لما لذلك من مردود ايجابى على اجيال التعليم الفنى فى المستقبل ..

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