الحكم وكواليس محاكمة اليوم مع الأعلامى أحمد رجب لحظة بلحظة

كتبت: دعاء سنبل

بعد نظر الجلسة الاستئنافية اليوم بـ محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة صباح اليوم الموافق 15 فبراير برئاسة السيد المستشار أيمن حمدان، ننقل لكم عن طريق قناة مهمة خاصة ماحدث اثناء المحاكمة وبعدها بالتفصيل، والجدير ذكره حضور المتهم الأولى تغريد محمد السيد وسط اهلها وبلطجية ومسجلين خطر مصاحبين لأخو المتهمة، واستمع القاضي لأقوال محمد هادي وتغريد أيضاً، وترافع محامي المتهمة الأولى المستشار صلاح الشربينى محاولاً اثبات برائتها بشتى الطرق والتشكيك في نتيجة الطب الشرعي، والغريب انه قالأن محمد هادى ذهب للطب الشرعي ومعه دماء في يده ولهذا كانت نتيجة التقرير لصالحه وترافع دفاع هادي المستشار محمد خيري والذي ترافع واثبت بالدلائل. مايثبت إدعاء موكله وامر المستشار أيمن حمدان بتاجيل الحكم لأخر الرول للمداولة.

الحكم وكواليس أقوال المتهمة الاولى

وأقوال المجنى عليه ودفاع المتهمين كل هذا بقيادة صقر الإعلام المصري ومتابعة لحظة بلحظة من خلال برنامج مهمة خاصة تابعونا

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تغريد ومحمد هادي سيناريو من سينما الحياة خيانة زوجية بدعم عصابة دولية يكشف كواليسها صقر الإعلام المصري أحمد رجب

قصة حب بنت الجيران من داخل إحدى شوارع شبرا، به عدم تكافؤ تغاضى عنه إحدى الأطراف من إجل الحب، محمد مؤهل عالي ومن اسرة متوسطة الحال، لكن حبيبته من أسرة فقيرة حاصلة على دبلوم، تزوجوا وأقاموا في بداية زواجهم بـ الهرم ، حملت تغريد في طفلتها الأولى وهي بالهرم، وكان محمد بيشتغل فى إحدى الفنادق بالقاهرة ويبذل كل جهده لتوفير حياة كريمة لزوجته، انتقلوا للإقامة في بيت العائلة بشبرا، وعمل محمد في إحدى الفنادق بشرم الشيخ، وانتقلوا للعيش بمنزل منفصل عن بيت العيلة مرة أخرى، وكان يقيم أسبوعين مع زوجته واسبوعين في عمله، جاءت للزوج فرصة عمل بدولة قطر بـ فندق الفور سيزون تحديداً، ترك تغريد وسلمى وسافر ليوفر لهم حياة أفضل، بعد وقت قصير اتصلت به تغريد وابلغته بحملها، وكان محمد في قمة سعادته عندما علم بحمل زوجته، رزق الله الزوج وفتح لزوجته حسابين حساب ببنك جاري بـ بنك مصر، حساب إدخار في البنك العربي الأفريقي، كان محمد يثق ثقة عمياء بزوجته، وموثق لها توكيل للتصرف في الحسابين، ولكن تغريد كانت دائما كانت ما تقول لزوجها انا ممكن اسحب كل فلوسك، ويرد الزوج ماهو كله ليكى انتى و اولادك وانا بعمل لمين؟ لكن تغريد كررت العديد من المرات نفس الجملة، بدأ الزوج في التفكير.أن يكون الأب او صديقة لها اثروا عليها ووقف التوكيل وهو في قطر، وطلب منها التعامل مع بنك مصر فقط، ولم يخبرها بإلغائه، ونزل محمد أجازة بعد فترة وكان عند مجيئه يحاول أن يعوض غيابه بالهدايا والسفر والخروجات، وعاد محمد لـ قطر واتصلت به تغريد بعد فترة قصيرة وبشرته بحملها الثالث، وفي عام 2018 قرر الزوج العودة لبلده والجلوس وسط ابنائه، بدأت تظهر بعض المتغيرات، مثل أختفاء مبالغ مالية وضياع أشياء من المنزل، مثل تليفون ابنته سلمى، حيث كانت سلمى تتمنى تليفون باهظ الثمن ومن حبه الشديد لها لم يتأخر عنها واشترى لها تليفون باهظ الثمن، وكانت تغريد تختلق الخلافات لأتفه الأسباب، وكان هاتفها يرن بأرقام غريبة، وعندما يسال مين كان ردها دى دينا قريبتى ، غير ان من عام 2014 كانت تغريد بعد عودته ترفض النوم بجانبه بحجة ان البنت الصغيرة بتبكى بدونها.

لقاء صقر الإعلام مع محمد هادي 1

كل ماحدث ومحمد لم يشك للحظة فيها وكان مشغول في عمل مشروع خاص به في مصر ليعيش عائلته في نفس المستوى اللى عودهم عليه لسنوات، وفي يوم ما افتعلت تغريد مشكلة كما أعتاد من وقت رجوعه وتركت المنزل وذهبت لـ بيت والدها لم يهن على الزوج أن تترك منزلها هي وأولاده. وذهب ليردها للمنزل، وأثناء حديثه معها قال لها انتى كل حاجة بتاعتك وبين ايديكي لترد الأخيرة “بأمارة التوكيل اللى لغيته” سألها محمد انتى عرفتى منين؟ردت مسرعة كنت رايحة اعمل إيداع وقالولي، صمت محمد لثوانى ووضعها في نفسه كيف الإيداع في أي بنك لا يحتاج لتوكيل، وتسأله هل من المعقول انها كانت ستأخذ شقى عمره، ومت كل هذا لم يخطر بباله الخيانة برر لنفسه ان السبب حبها للمال ليس إلا.

الصدمة

مرت الأيام والمشاكل بينهم تتفاقم مهما فعل أو حاول أن يقربها منه مثلما كانوا، وجاء اليوم المشئوم، اتصل الزوج وقال انه سوف يتأخر في عمله لبعض الوقت، فـ طلبت منه انه المبيت في بيت أبيها، وافق الزوج ، وعند عودته للمنزل تحدث معها على تطبيق الواتس اب، وبعد المحادثة كان ذاهب لنوم جئته رسالة من شخص لايعرفه عبر الماسنجر يطلب أن يتحدث إليه فاعتذر له وطلب منه أن يحدثه في الصباح لأنه متعب ظننا منه أنه يحدثه من أجل عمله لأنه فتح مع صديقه شركة لتجهيزات الأفراح و لوازمها، استيقظ محمد واثناء ذهابه لعمله اتصل على زوجته كثيراً، فلم تجيب وعلى ابنته ايضا لم تجيب فاتصل على والد زوجته، الذي نفى وجودها بالمرة، وهنا جاءت الصاعقة، وأثناء ذهول محمد بعث له نفس الشخص عدة رسائل عندما فتحها ، وجد صورة لـ تغريد والرجل يتسأل مش دى زوجتك دى بتخونك مع شخص أسمه جاسر، وده رقمه وكمان حساباته على الفيس بوك، وكانت الطامة الأكبر عندما وجد نفس الرقم الذي رآه عدة مرات على تليفون تغريد، اتصل محمد وقتها بابنته وعندما ردت قال لها سلمى انتى فين فوجئ بغلق المحادثة، عاود الإتصال بتغريد ردت في ايه مالك في إيه بالظبط، قال لها انتى فين انا عندي دينار، قال لها خذي أولادك روحي حالا على بيت والدك.

الجزء الثاني من لقاء الإعلامي أحمد رجب

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ذهب لإحدى أصدقائه يعمل في شركة الأتصالات، وطلب يعرفه من صاحب الرقم، وجد الرقم بأسم رجل يدعى عبد المنعم، وابتدى محمد هادي يرجع بتفكيره للوراء وتذكر في مخيلته موقف حدث منذ أربع أيام عندما استيقظ وسمع صوت بكاء وسمع حرام عليك انت بتعمل كده ليه، ولما دخل عليها غرفة الأبناء سألها بتكلم مين، وسألها عن سر بكائها ..ردت انا مبكلمش حد ومش ببكى وجد الهاتف تحت قدميها والشاشة مضيئة، سحب الهاتف، ووجد محادثة مازالت مفتوحة وكان بنفس الرقم، وقال لها ده رقم مين ردت تغريد دى دينا،عندها مشاكل مع زوجها وعيب أنى اقولك أسرارها،بدأ هادي ربط الخيوط ببعض وهو هائم على نفسه ويتسأل لماذا فعلت فيه هكذا ولم يستطيع ان يجد الجواب.

الجزء الثالث من اللقاء

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ذهب للمحامي لـ يسأله وروى له ماحدث ، فطلب منه المحامى بعمل تحليل DNA, للأولاد الثلاثة قبل البدء في أي إجراء، كان محمد غير مقتنع بقوله، قال له لن نخسر شئ، فرد هادي أن اللى واثب منه إن سلمى بنتى دى شبهى و جئت في اول سنة من الزواج وأنا حضرت فترة حملها وولادتها وكل تفاصيلها، أقتنع بأن يصطحب أبنائه ايتن وأدم لعمل تحليل البصمة الوراثية.

أخذ أبنائه معمل المختبر ، وجاءت نتيجة التحاليل كـ الصاعقة للزوج،” استحالة أن يكون الأبناء من صلبه ”

محمد كان الأب الذي كان كل همه توفير حياة كريمة لأبنائه وزوجته التي أحبها رغم الفوارق الإجتماعية والعلمية بينهم، وفكر للحظات في الأنتحار، لكن رجع وفكر ثانية وقال لازم ياخد حقه بالقانون بس بدون شاهد على قضية الزنا أو أي دليل ، وخاصة أن معمل المختبر معمل خاص ولن يكون دليل كافي.

ظل هادي يفكر إلى أن قرر الذهاب للحاج محمد راتب، صاحب المنزل الذي كان يقيم فيه ، وأترجاه وباس قدمه بأن يساعده ، فحكى له الحاج محمد أن تغريد كانت طولة غيابه يلازمها أخوه لدرجة أنها كانت تاركة له مفتاح الشقة، وكان يوصل تغريد والأبناء اى مكان بسيارته، وكان محمد في ذهول، ورد على صاحب العقار أخوها مين ده اخوها عنده 17 سنة، ذهل الرجل وقال له الرجل “يبقا ياأبني الفلوس اللي كانت بتضيع والتليفون اللى كنت قيلي عليهم هر اللة وخ التى كانت تختفي والتليفون اللي قلتلي عليه هي اللى وخداهم، ووافق بأن يساعد هادي وذهب للنيابة وحكى كل ماكان يراه بعينه والمنطقة والسكان كلهم يروه، لدرجة انه في يوم من الأيام عاكس شخص يعمل سمكري تغريد، وحدثت خناقة كبرى بينه وبين عبد المنعم، على أساس أنه يدافع عن اخته.

عند ذهابه للنيابة ومعه الحاج محمد راتب، حكى كل ماقاله للنيابة، حرر النيابة محضر بالزنا وحولته جنايات محكمة شبرا الخيمة، وحددت جلسة في أواخر شهر أغسطس، وكانت تغريد أعطت كل الثقة الكاملة للمحامي بأنها بريئة، فطلب المحامي التحليل للأبناء الثلاثة في معمل الطب الشرعي، وجاءت الكارثة والصاعقة والطامة الكبرى على وجه محمد هادي، النتيجة أن الأبناء الثلاثة ليسوا أبنائه، كيف كانت تلك المرأة تستطيع أن تخدع شخص طيلة 11عام ؟ كيف انجبت ثلاث أبناء وهي لا تعلم من أبيهم الزوج أو العشيق؟ كيف احتلت شقا وتعب وغربة هذا الرجل لمدة 11 عام؟

وجاء موعد الجلسة وشهد الشاهد بالإضافة لنتيجة التحليل، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات في قضية للطرفين الهاربين.

حاول محمد أن ينكر نسب الأبناء في محكمة الأسرة، لكن القانون مازال يستند لاحكام من زمن فات، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن الأبن للفراش، وللعاهرة الحجر، ورفضت دعوى إنكار النسب.

وخرجت تغريد بفيديو بعدها شكك في محمد هادي وقالت انه ديوث وبخيل وحاولت استعطاف الرأي العام والهجوم على الزوج الظالم على حد قولها، وتعاطف بالفعل معها الكثيرون، وهاجموا محمد على قوله، وكانت هاربة هي وعشيقها حتى لا يتم القبض عليها.

كيف تدخل صقر الإعلام أحمد رجب وحول مسار القضية؟

بعد فيديو تغريد جاء مذيع يدعى هشام إبراهيم لـ الاعلامي أحمد رجب، وحكى له قصة تغريد على أنها الزوجة المظلومة التى تجنى عليها زوجها وعاب في شرفها وانكر نسب أبنائه، وطلب منه أن يخرج معه في بث مباشر عبر حسابه ويدافع معه عن هذه الزوجة، وتم بالفعل لكن الإعلامى أحمد رجب لفت نظره ان معظم التعليقات على البث تسب هشام وتطالب رجب بالتدخل ومعرفة التفاصيل بنفسه، وهناك عدد كبير من دول عربية مختلفة وجاليات عربية في دول أجنبية، وهنا تحرك الحس الأمنى، تحرك العقيد الكامن داخل الإعلامي، ومنذ هذه اللحظة كرر البحث والتقصي بنفسه، والنزول على أرض الواقع وذهب أحمد رجب شارع ترعة الشابوري، وعمل الحوار مع صاحب العقار بصعوبة لانه كان رافض رفض قاطع، وقال إن قلت كل اللى عندى فى المحكمة، وافق وقال مع صقر الإعلام كل ما كان يراه، وسجل مع بائع عصافير تحت المنزل حكى وأكد ماقاله راتب.

وبدأت القضية يتحول مسارها بدعم تغريد من خلايا معادية للدولة ومبادئ الإسلام لتكريس الدعارة والزنا وكانوا يدعمون بالاموال كل من يدافع عن تغريد ويهاجمون كل من يقف ضدها، فالطبع سا، عدوهم الأول في تلك القضية الإعلامي أحمد رجب، كان على رأسهم شخص يدعى بركات، وهو من اللجان الإليكترونية التابعة للموساد الإسرائيلي، وكان يهاجم رجب بمقالات داخل الكومنتات وليس تعليقات صغيرة،

وكان يقذف الإعلامي ويسبه ويشكك في وأنه شخص من غير أمين ورمز من رموز مبارك الفاسد على حد قوله ولكن كان يكتب بعض الكلمات التى عرفها بعض الفلسطينيين بأنها تعود لإسرائيل، وظهر أخر يهاجم تدخل الإعلامى، يدعى يوسف اليمني، وكان يهاجم القضاء والمؤسسات بالدولة المصرية وهاجم رجب وتسأل كيف يقول على أخت عربية كلام مسيئ وكيف يطعن في شرفها، الغريب ان يوسف هذا كان يبث فيديوهات، من داخل جبال وبزيً عربي، والأغرب في الحقيقة وأرتبط بوقائع القضية هو أن يوسف اليمني هذا هو من دفع الكفالة لـ تغريد دفع 20000الف جنيه، للأخت الشقيقة، لكي تستطيع أن تظهر طبيعي ، وبدأت التبرعات والحوالات ترسل لـ هشام ولكل من يدعم تغريد في قضيتها المشينة، كانت التبرعات تأتى بأسم فتاة تدعى ميادة مقيمة.في الرياض وتعمل بأكاديمية الأميرة درة، ميادة الأدمن بتاعت صفحات هشام والمسئولة عن قناته على اليوتيوب.

وعمل الإعلامى هشام لقاء مع تغريد لكن للاسف استغلوا فيه الأبناء واستعطاف الناس، لكن اليوتيوبر والعرب دعموا صقر الإعلام والكى هاجم الإعلامي الذي أطلق عليه صقر الإعلام فيما بعد الإعلامي الملاكي، وجاء هشام يطالب رجب بتحسين صورته أمام المتابعين وانه لا يستطيع مهاجمة تغريد إلا بعد إثبات التهمة عليها، ووافق رجب بعمل لقاء مع هشام.

لكن وجد شتيمة في اللايف من أشخاص تابعين له ، و مدفوعين الاجر لكي يظهر رجب بصورة سيئة، كان رد رجب الاقوى بعد أمام الجميع بالادلة والبراهين، وجاء اللعب هذه المرة بالهجوم على مصلحة الطب الشرعي، وطالب محامي تغريد بعمل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي.

ودخل صقر الإعلام عرين الأسد وصور الحكم النهائي من داخل المحكمة وتابع لحظة بـ لحظة حتى جاء الحكم بتأييد السجن على عبد المنعم بالسجن 3 سنوات،

وفقا لما قدمه المحامي من نسخة من عقد إيجار لشقة باسم المتهمين بالزنا، واللذان قدما أنفسهما على أنهما زوجين، كما شهد حارس العقار بأنهما قدما الأطفال الثلاثة على أنهم أبنائهم، فضلًا عن عرض نسخة من مستندات تحريات مباحث الأموال العامة في مباحث ثان شبرا الخيمة، تفيد بأن الأبناء الثلاثة ليسوا من صلب “هادي”، ما ترتب عليه تحرير محضر يفيد بتزوير شهادات ميلاد الصغار، وفق زعمه.

بالمستندات أدانت تغريد:

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الخطة الممنهجة وأعداء الحق

وكان آخر التطورات في قضية الزوجة الخائنة تغريد السيد التى خدعت زوجها 11عام، وأنجبت ثلاثة أبناء من رجل آخر ونسبتهم له. للاسف تدخل بعض المعادين للبلد، ودعمه الإعلامي الملاكي وأعوانه ممن يدافعون عن الخيانة ويتمنوا نصر الباطل، لتصبح تغريد قدوة لنساء كثيرات، وتصبح الدعارة مقننة في بلادنا، هؤلاء من يريدون تدمير قيم وأعراف مجتمعاتنا الشرقية لتحقيق أهدافهم الدنيئة.

رد الأعلامي على شخص من أعوان تغريد

وكان هناك هجوم وخطة ممنهجة على كلا من يدافع عن الحق بجانب محمد الهادى وعلى رأسهم صقر الإعلان والمحامي محمد خيري واليوتيوبر “اسلام ناجي “الشهير بـ مستر ترند والاستاذ عبد الله محمود الصحفي باليوم السابع ، وداخل الفيديو ستسمعون مفاجئات، و تصريحات، وستكتمل أمام أعينكم الحقيقة الكاملة.

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أما في هذا الفيديو يوضح صقر الإعلام المصري حجم المؤامرة ويشكر متابعيه

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رسالة نارية موجه من الإعلامي أحمد رجب لـ الزوج المخدوع بالأمس:

الجدير ذكره ان صقر الإعلام المصري وجه لهادي ليشد من أزره رسالة نارية، وأوضح من خلالها انه سيظل لأخر نفساً بجانبه وتعجب من بعض الناس وايضا من المادة القانونية التي تنص على الولد للفراش وللعاهرة الحجر .. واستشهد بالآيات الكريمة في سورة الأحزاب قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم وردد مرة اخرى انا مش شيخ أنا دارس شريعة وقانون وقاري كويس:

“جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا”

وأشاد صقر الإعلام المصري بفين الفنانة نجلاء فتحى ومحمود عبد العزيز “عفواً ايها القانون”؛أن أحداثه كانت تطالب بحق المرأة ومساواتها بالجلوس عند خيانته لها.

شاهد رسالة صقر الإعلام

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