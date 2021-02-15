استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من مجموعة تأجير الشارع العام
رسالة إلى السيد مدير أمن القليوبية حيث يقوم مجموعة بتأجير الطرواقات بكوبرى المشاة الخاص بكوبرى المترو بميدان المؤسسة بشبرا الخيمه واخرون يتسابقون على تأجير الفروشات بجوار محطة السكة الحديد مستغلين العلاقات المشبوهة مع بعض الضابط حيث يقوم احد المعلمين الجدد بتقديم السجاير المستوردة والكنز
طبعا بكميات كبيرة ويتم شراب المخدارت بجوار محطة السكة الحديد الحشيش والاستروكس
وطبعا التهديد والوعيد بالسلاح لمن لا يدفع وطبعا الإمكان بتتاجر بالمتر من المسؤول عن هذه المهزلة أين دولة القانون
من مجموعة من البلطجية يقومون بتأجير الشارع العام
استغاثة إلى السيد معالي وزير الداخلية
استغاثة إلى السيد مدير أمن القليوبية القليوبية
استغاثة إلى السيد مدير شرطة النقل والمواصلات
استغاثة إلى السيد مدير مباحث القليوبية
استغاثة إلى السيد مدير شرطة المرافق بالقليوبية