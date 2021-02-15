حوادثعاجل

استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من مجموعة تأجير الشارع العام

استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من مجموعة تأجير الشارع العام

رسالة إلى السيد مدير أمن القليوبية حيث يقوم مجموعة بتأجير الطرواقات بكوبرى المشاة الخاص بكوبرى المترو بميدان المؤسسة بشبرا الخيمه واخرون يتسابقون على تأجير الفروشات بجوار محطة السكة الحديد مستغلين العلاقات المشبوهة مع بعض الضابط حيث يقوم احد المعلمين الجدد بتقديم السجاير المستوردة والكنز

طبعا بكميات كبيرة ويتم شراب المخدارت بجوار محطة السكة الحديد الحشيش والاستروكس

وطبعا التهديد والوعيد بالسلاح  لمن لا يدفع وطبعا الإمكان  بتتاجر بالمتر من المسؤول عن هذه المهزلة أين دولة القانون

من مجموعة من البلطجية يقومون بتأجير الشارع العام

استغاثة إلى السيد معالي وزير الداخلية

استغاثة إلى السيد مدير أمن القليوبية القليوبية

استغاثة إلى السيد مدير شرطة النقل والمواصلات

استغاثة إلى السيد مدير مباحث القليوبية

استغاثة إلى السيد مدير شرطة المرافق بالقليوبية

Post Views: 31
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الأهلى يستعد للمريخ السوداني تعرف علي موعد المباراة

الأهلى يستعد للمريخ السوداني تعرف علي موعد المباراة

منذ 21 ساعة
Photo of مدرب أتلتيكو مدريد: يستعد  لـ تشيلسى

مدرب أتلتيكو مدريد: يستعد  لـ تشيلسى

منذ 21 ساعة
Photo of عاجل ننشر اسعار الحديد والاسمنت فى السوق المحلية ألبوم الاحد

عاجل ننشر اسعار الحديد والاسمنت فى السوق المحلية ألبوم الاحد

منذ 21 ساعة
Photo of محاكمة 20 متهمًا اليوم  بالاتجار في الأعضاء البشرية

محاكمة 20 متهمًا اليوم  بالاتجار في الأعضاء البشرية

منذ 22 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!