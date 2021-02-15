استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من مجموعة تأجير الشارع العام

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على أصحاب محلات اللحوم الفاسدة

قضية إنكار نسب الأبناء الثلاثة غداً و اليوم كواليس وتوقعات هامة مع صقر الإعلام