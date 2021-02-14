مواطني بنها: دعوة قضائية ضد محافظ القليوبية.
السيد يوسف
أطلقت مواطنه على صفحات الفيس بوك دعوة تطالب فيها مواطني مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية بالتكاتف معها لرفع دعوة قضائية ضد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية معلله السبب وجود إهدار مال عام فى مشروع تطوير مدينه بنها والتي بات لفترة زمنية طويلة دون إظهار ملامح مؤكدة تدل على ذلك .
أكدت المواطنة والتى تدعي ” بونا بونا ” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فى دعوتها التي أطلقتها بصفحات بنها بالفيسبوك أن كافة الأعمال التى تتم من رصف الطرق تتم بشكل مخالف للمواصفات، بالإضافة إلى تأجير ممشي الكورنيش العام للمستمثرين والذي أطفئ البهجة على أوجه المواطنين وإظهار خيبة أملهم فى إيجاد متنفس حيوي بالمجان ، مشيره إلى طول المده الزمنيه فى مشروع تطوير مدينه بنها والذي يتم حالياً، ووصفته بالتطوير العشوائي الغير مدروس، موضحة فى دعوتها الفيسبوكية كثرة المواقف العشوائية لسيارات السوزوكي والذي تعمل بأجرة غير معلنه من الحكومه وتقوم بتحصيل الأجرة بشكل عشوائي وتقسيم المنطق أثناء خط السير لتزيد من كلب أجرة مساعدة والتى تقع على كاهل المواطن، بالإضافة إلى أنها تحمل نمر ملاكي وليست أجرة، وأشارت إلى وجود أنتشار واسع للباعة الجائلين مؤكده على أن وجود هؤلاء فى شوارع وميادين مدينه بنها جريمه كبري فى حق المواطنين
والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وعلى غرار ذلك اتهمت الأجهزة الأمنية بمرور القليوبية والجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة بنها بعدم الاستطاعة والتغلب على تلك المشكله وإيجاد حل فوري وجزري لاحتواء تلك الأزمة .
بينما جاءت المداخلات عقب نشر مطالبة المواطنين بالتكاتف لرفع دعوة قضائية ضد محافظ القليوبية متعدده ومختلفة بين مؤيد ومعارض ومنتقد بشكل ساخر ، حيث قال المواطن “محمد يحي” ( لو محتاجين إثبات ممكن اكتب لكم الطلبات والشكاوي وكل مواطن يوقع بالرقم القومي الخاص به وساعتها مفيش حد هتلاقوه موجود ) ، وقال المواطن ” أدريانو شعلان” ( ده محافظ ولواء جيش سابق يعني مش هتعرفوا تعملوا معاه حاجة وكمان الشكوى بتكون فى الوزرات ورئاسة الجمهورية مش على الفيسبوك ) ، واخرون أحدثوا إشارات إلى جهات تنفيذية لمؤسسات الدولة بهدف مشاهدة المنشور وعمل اللازم إن أمكن من وجهه نظرهم .
توضح جريدة التايم المصرية أن مثل هذه المنشورات تعتبر دق نقوس الخطر على الجهات التنفيذية المحلية لأنها تعبر عن مدي معاناه المواطنيين واستيائهم من جراء تبطئ الأعمال فى مشروعات التطوير والمواقف العشوائية وتركمات القمامة المنتشرة بأرجاء المدينه وبالطرق العامة والباعة الجائلين ببنها وغيرها من مدن وقري المحافظة، كما تشير إلى سوء الخدمات العامة وتحميل زائد على كاهل المواطن القليوبي رغم مروره بصعوبات الحياة المعيشية التى يكتظ منها .
تطالب جريدة التايم المصرية محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان بضرورة تسريع الاعمال ومطالبة الشركات العاملة فى مشاريع التطوير بضرورة التسليم بالمواعيد المحددة والمقررة مع مراعاة إتخاذ التدابير اللازمة أثناء الأعمال لتسهيل سهولة الحركة والمرور للمواطنين فى امان ويسر وبيئة صحية ، بالإضافة إلى التأكيد على الأجهزة الأمنية ” مرور القليوبية وشرطه المرافق ” بضرورة التواجد فى الشارع القليوبية بمختلف مدن وقري المحافظة بهدف تذليل كافة العقبات أمام المواطنين فى حقهم المروري الأمن ، مع الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة وإزالة العشوائيات وتقنين أوضاع الباعة الجائلين.